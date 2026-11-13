Mauricio Pochettino es nombrado nuevo entrenador del Manchester United tras la salida de Michael Carrick

El argentino Mauricio Pochettino fue nombrado este viernes nuevo entrenador del Manchester United en reemplazo de Michael Carrick, destituido la víspera después del peor inicio de temporada en la historia reciente del club inglés.

Seleccionador de Estados Unidos desde 2024, el técnico santafesino, de 54 años, asumirá el cargo a partir del próximo miércoles, tras el fin de esta ventana de compromisos internacionales, dijo el United en un comunicado.

Pochettino condujo al combinado de las barras y las estrellas hasta octavos de final del último Mundial. Hace apenas tres meses, había ampliado su contrato como DT hasta la próxima Copa del Mundo en 2030.

El Manchester United anunció en su comunicado que habían alcanzado un acuerdo con la federación estadounidense para liberar al argentino "una vez concluyan sus responsabilidades con la selección masculina de Estados Unidos".

"El argentino es reconocido por su estilo de fútbol de alta intensidad y vocación ofensiva, por su dedicación a construir equipos fuertes y cohesionados y por su extraordinario historial en el desarrollo de jugadores a nivel individual", agregó el histórico club inglés.

La contratación del exentrenador de Espanyol, Southampton, Tottenham, Chelsea y Paris Saint-Germain puso fin a la etapa de Carrick en un Manchester United que atraviesa una de las campañas más delicadas de su historia reciente.

El conjunto de Old Trafford apenas ganó uno de sus diez primeros partidos de la actual Premier League y ocupa el 18º puesto, en zona de descenso, con apenas ocho puntos.

FUENTE: AFP