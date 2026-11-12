Selección Sub-17 de Panamá llega a Catar para disputar el Mundial: fechas y horarios de sus partidos

Selección Sub-17 de Panamá llega a Catar para disputar el Mundial 2026.

La Selección Sub-17 de Panamá llegó este jueves 12 de noviembre a Doha, Catar, donde continuará su preparación para disputar la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, en la que debutará el próximo 19 de noviembre frente a la selección anfitriona, como parte del Grupo A.

El equipo dirigido por el entrenador Felipe Baloy viajó desde Emiratos Árabes Unidos, donde realizó su campamento de preparación, y aterrizó en territorio catarí tras un vuelo de aproximadamente 45 minutos.

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A su llegada al Aeropuerto Internacional Hamad, la delegación panameña fue recibida por personal de la FIFA y posteriormente trasladada en autobús al hotel de concentración.

En el lugar, los jugadores fueron recibidos por el embajador de Panamá en Catar, Johnny Mayani, quien les expresó sus mejores deseos de cara a su participación mundialista.

Panamá Sub-17 realizará su primer entrenamiento en Catar

La primera sesión de entrenamiento de la selección panameña en Doha está programada para la noche de este jueves 12 de noviembre.

Con esta práctica, los dirigidos por Felipe Baloy iniciarán la etapa final de su preparación para el debut frente a Catar, programado para el 19 de noviembre.

Calendario de Panamá en el Mundial Sub-17: fechas y horarios

La Selección Sub-17 de Panamá disputará tres partidos durante la fase de grupos del Mundial, frente a Catar, Grecia y Egipto.

Estos son los encuentros programados, con sus respectivos horarios en Panamá:

Panamá vs. Catar: jueves 19 de noviembre, a las 10:30 a. m. (6:30 p. m. en Catar).

Panamá vs. Grecia: domingo 22 de noviembre, a las 7:30 a. m. (3:30 p. m. en Catar), en el Aspire Zone, Campo 9.

Panamá vs. Egipto: miércoles 25 de noviembre, a las 9:30 a. m. (5:30 p. m. en Catar), en el Aspire Zone, Campo 3.

El conjunto nacional buscará obtener resultados favorables en sus tres compromisos del Grupo A para avanzar a la siguiente fase del torneo.

Con su llegada a Doha, la selección panameña entra en la recta final de su preparación para el debut mundialista bajo la dirección técnica de Felipe Baloy.