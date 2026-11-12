Agua potable en Panamá: IDAAN revela daños en tanques y plantas tras el sismo

El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) , Antonio Tercero González, presentó ante el Consejo de Gabinete un informe ejecutivo sobre las afectaciones ocasionadas por el sismo en tanques de almacenamiento y plantas de tratamiento de agua potable.

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El documento detalla las acciones realizadas y las medidas que se implementarán para atender los daños y garantizar el suministro de agua a la población en las comunidades afectadas.

¿Cuántos tanques de agua resultaron afectados tras el sismo?

González explicó que, como parte de la respuesta institucional, se distribuyeron 100 mil galones de agua mediante 19 camiones cisterna.

Además, se inspeccionaron 45 tanques de almacenamiento, de los cuales 26 presentan daños críticos.

El director indicó que se realizó un mapeo de las estructuras afectadas y que están a la espera de las cotizaciones de las empresas encargadas de evaluar los trabajos necesarios.

"Realizamos un mapeo y estamos a la espera de que las empresas vayan al sitio donde están los tanques y nos presenten la cotización, porque a través del cuerpo técnico tenemos nuestros valores para entonces dar las órdenes de proceder para los desmontajes", explicó el director.

¿Qué trabajos ha realizado el IDAAN en las provincias afectadas?

El director también detalló las intervenciones ejecutadas en distintas regiones del país para recuperar los sistemas de abastecimiento de agua potable.

Entre los trabajos mencionados se encuentran:

Los Santos: En Tonosí se repararon pozos y tuberías; en Macaracas se brindó apoyo y en Llano de Piedra se reemplazó parte del equipo del pozo.

Coclé: Se realizaron trabajos en la planta de Natá para repararla y ponerla en funcionamiento, además de intervenciones en Santa Clara y Aguadulce.

Herrera: Se instaló un bypass en el tanque de Chitré y se repararon un tanque y una válvula en Parita.

Veraguas: Se rehabilitó el pozo de Zapotillo y los tanques de Malena y Torio. También se llevó suministro de agua a comunidades y se brindó apoyo técnico a La Patriota de Soná.

¿Qué ocurrió con la planta Roberto Reyna de Chitré?

Uno de los casos reportados corresponde a la planta potabilizadora Roberto Reyna, en Chitré, donde un tanque de almacenamiento con capacidad de 400 mil galones quedó fuera de servicio debido a fisuras y daños internos graves, por lo que tuvo que ser retirado y vaciado.

González explicó que la planta mantiene su producción habitual de 6.5 millones de galones diarios; sin embargo, la salida de funcionamiento del tanque de reserva ha generado dificultades en la distribución y presión del agua en algunos sectores.

"La planta produce lo mismo que antes, que son 6.5 millones de galones al día, pero estábamos en deficiencia antes del sismo y lo que ha ocurrido es que, al sacar de funcionamiento el tanque de reserva, no podemos utilizarlo para presurizar las líneas", destacó el director.

Añadió que han recibido reportes de comunidades donde el agua no está llegando o presenta baja presión. Como respuesta, el IDAAN ha mantenido la distribución mediante camiones cisterna y ajustes de presión por sectores.

Ante los daños en el tanque de reserva de la planta potabilizadora Roberto Reyna de Chitré, el director del Idaan, Antonio Tercero González, explicó las medidas que han implementado para que el abastecimiento llegue a las zonas apartadas: “Estamos llegando ya sea con movimientos… pic.twitter.com/xNaog9OJoG — Telemetro Reporta (@TReporta) November 12, 2026

Daños en la planta de Santa Marta, Bugaba

Otro punto señalado fue la planta de Santa Marta, ubicada en Bugaba, provincia de Chiriquí, donde se reportaron daños en parte de sus estructuras y módulos de proceso.

Las afectaciones se concentran específicamente en el área de entrada y en las tinas de floculación y sedimentación, componentes que forman parte del proceso de tratamiento del agua.

El IDAAN mantiene las evaluaciones y los trabajos de atención en las instalaciones afectadas por el sismo, mientras coordina las reparaciones necesarias para recuperar la capacidad de almacenamiento y distribución de agua potable.