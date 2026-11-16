Condenan a 39 años de prisión a hombre por doble homicidio de adultos mayores en Chanis.

Una condena de 39 años de prisión fue impuesta este lunes a un hombre declarado responsable de los delitos de doble homicidio y privación de libertad, en perjuicio de una pareja de adultos mayores. El crimen ocurrió el 23 de enero de 2023, en una residencia de la urbanización Chanis, corregimiento de Parque Lefevre, en la ciudad de Panamá.

De acuerdo con los hechos del caso, el sentenciado ingresó a la vivienda de las víctimas con la intención de cometer un asalto.

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Durante el hecho, privó de libertad a la pareja de adultos mayores y posteriormente les causó la muerte mediante asfixia por estrangulación.

El crimen ocurrió el 23 de enero de 2023, mientras las víctimas se encontraban en su residencia, ubicada en la urbanización Chanis.

Condena incluye inhabilitación para ejercer funciones públicas

Además de los 39 años de prisión, se estableció una pena accesoria de 10 años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.

La sentencia corresponde a los delitos de doble homicidio y privación de libertad cometidos contra la pareja de adultos mayores.