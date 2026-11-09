Clima en Panamá hoy 9 de noviembre: IMHPA prevé tiempo seco y lluvias aisladas

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este lunes 9 de noviembre de 2026 predominarán las condiciones secas en gran parte del territorio nacional, aunque se esperan aguaceros aislados en algunas regiones del país.

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Pronóstico del clima por el IMHPA para este lunes 9 de noviembre

Durante la mañana se esperan condiciones bastante secas, con cielo despejado en Chiriquí, las provincias centrales, Coclé, Panamá Oeste, la región metropolitana y el golfo de Panamá. Mientras tanto, hacia la región oriental y toda la vertiente del Caribe se prevé cielo parcialmente nublado.

En horas de la tarde, aunque predominarán las condiciones secas, podrían registrarse aguaceros muy aislados en las siguientes áreas:

Zona montañosa de Darién.

Bocas del Toro.

Tierras altas de Chiriquí.

Cordillera Central.

Comarca Emberá.

Costa Arriba de Colón.

Estas lluvias podrían estar acompañadas de tronadas muy ocasionales.

¿Dónde podría llover durante la noche?

Para las horas de la noche, el IMHPA prevé la formación de lluvias con tormentas sobre el área marítima del Caribe, que podrían extenderse hacia el oriente de la comarca Guna Yala y Costa Abajo de Colón.

En el resto del territorio nacional se mantendrá el cielo parcialmente nublado, sin condiciones meteorológicas significativas.

Temperaturas, radiación UV y condiciones marítimas

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 30 °C y 33 °C, mientras que los índices de radiación ultravioleta se mantendrán entre altos y muy extremos.

En cuanto a las condiciones marítimas, el IMHPA informó que serán favorables en ambos litorales, tanto en el Caribe como en el Pacífico. El pronóstico fue elaborado por el meteorólogo Abdiel Vásquez, del IMHPA.