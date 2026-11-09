Vacaciones escolares 2026: MEDUCA confirma que las clases terminan el 11 de diciembre

El año escolar 2026 en Panamá se acerca a su finalización y miles de estudiantes se preparan para disfrutar de las vacaciones de fin de año. De acuerdo con el calendario establecido por el Ministerio de Educación (Meduca) , el último día de clases está programado para el viernes 11 de diciembre de 2026.

Durante noviembre todavía quedan fechas patrias que forman parte del calendario de días libres, entre ellas:

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Martes 10 de noviembre: Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos.

Sábado 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España. Al coincidir con un fin de semana, los estudiantes que no tienen clases los sábados ya estarán en descanso.

Contenido de interés: El IMHPA prevé condiciones mayormente secas para este lunes 9 de noviembre en Panamá

Vacaciones escolares: ¿Cuándo termina el tercer trimestre escolar 2026?

Según el calendario del Meduca, el tercer trimestre comprende las siguientes fechas:

Inicio: lunes 14 de septiembre de 2026.

Finalización: viernes 11 de diciembre de 2026.

Balance escolar y graduaciones por el MEDUCA

Una vez concluido el período regular de clases, el Meduca establece del lunes 14 al viernes 18 de diciembre de 2026 para las actividades de balance escolar y graduaciones.

De esta manera, el viernes 11 de diciembre marca la finalización de las clases regulares, mientras que las actividades de cierre del año escolar continuarán durante la semana siguiente.