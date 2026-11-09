Terremoto en Panamá: así avanza la recuperación de las familias afectadas a un mes del sismo

A un mes del Terremoto en Panamá, conozca los detalles.

A un mes del terremoto registrado el pasado 9 de octubre de 2026, que tuvo su epicentro en la región de Azuero, miles de panameños continúan enfrentando las consecuencias de este fenómeno, mientras avanzan las labores de recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas.

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Sinaproc mantiene seguimiento a más de 62 mil personas

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene bajo seguimiento a 19,666 familias, equivalentes a 62,665 personas afectadas por la emergencia en la región de Azuero.

Entre los damnificados se encuentran 2,781 personas con discapacidad y 202 mujeres embarazadas. Como parte de la asistencia humanitaria, se han distribuido kits de limpieza, higiene, cocina y artículos para bebés, además de colchones para las familias que requieren apoyo.

MIDES brinda apoyo a familias damnificadas

El acompañamiento a los afectados también incluye atención social y psicológica. El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó que ha realizado 12,800 visitas y brindado atención a 3,300 familias, además de desarrollar actividades recreativas para niños y niñas.

Actualmente, la institución mantiene presencia en 100 albergues, donde permanecen aproximadamente 2,731 personas. También ofrece orientación emocional mediante la Línea 147.

Asistencia para personas con discapacidad

Las personas con discapacidad también forman parte de las acciones de atención. La Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) reportó que alrededor de 1,406 personas han recibido apoyo, con la entrega de ayudas técnicas como sillas de ruedas, andaderas, muletas y camas hospitalarias, entre otros insumos.

Asimismo, Sinaproc mantiene un servicio de orientación mediante videollamadas para personas sordas, con el apoyo de intérpretes de Lengua de Señas Panameñas.

Sinaproc mantiene seguimiento a más de 62 mil personas. @Sinaproc_Panama

Organizaciones voluntarias apoyan la recuperación

A las labores de asistencia se han sumado organizaciones como los Clubes de Leones de Panamá. Según su balance, 93 clubes participaron en jornadas humanitarias que beneficiaron a 2,105 familias de Los Santos, Herrera y Veraguas.

Continúa la atención a los afectados por el terremoto

Mientras avanzan los trabajos de recuperación de las zonas afectadas, las instituciones gubernamentales y organizaciones voluntarias mantienen la asistencia a las familias damnificadas.

La reconstrucción de viviendas, la rehabilitación de infraestructuras y el acompañamiento a quienes permanecen en albergues continúan siendo parte de los principales desafíos tras el terremoto que sacudió la región de Azuero.