Panamá Nacionales -  9 de noviembre de 2026 - 08:21

Terremoto en Panamá: ¿Qué trabajos se realizan en Tonosí para recuperar las zonas afectadas?

Remoción de escombros, rehabilitación de vías y preparación de un hospital modular forman parte de las acciones en Tonosí, tras el terremoto.

Balance sobre la recuperación en Tonosí

Balance sobre la recuperación en Tonosí, tras el terremoto.

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Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

A un mes del terremoto que sacudió la región de Azuero, el pasado 9 de octubre del 2026, las labores de recuperación continúan en Tonosí, en la provincia de Los Santos, donde se adelantan trabajos para restablecer infraestructuras y mejorar las condiciones de atención a la población afectada.

Balance sobre la recuperación en Tonosí

El secretario de Metas, José Ramón Icaza, explico un balance de las acciones que se desarrollan en esta zona, con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y bajo la coordinación del presidente de la República.

Entre los trabajos en marcha se encuentra la remoción de escombros del centro comercial de Tonosí. Asimismo, en el hospital del distrito se realizan labores de conformación del terreno para avanzar con la instalación de un hospital modular.

Estas intervenciones forman parte de un plan de recuperación que contempla distintos frentes, como la construcción de nuevas instalaciones hospitalarias, la rehabilitación de carreteras y la recuperación de infraestructuras afectadas por el sismo.

Las labores en Tonosí continúan como parte de los esfuerzos para recuperar los espacios afectados por el terremoto y restablecer progresivamente los servicios e infraestructuras que necesita la población.

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