MIDES desembolsará el cuarto pago 2026: ¿cuál será el primer grupo en cobrar?

El Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) anunció que el último pago de 2026 de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) comenzará el próximo lunes 16 de noviembre y se extenderá hasta el viernes 4 de diciembre, beneficiando a un total de 189,582 personas en todo Panamá.

Para cumplir con este desembolso, la institución destinará B/.55,248,870.00, correspondientes a las transferencias económicas de cuatro programas de asistencia social.

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El calendario contempla dos períodos de pago, dependiendo de la modalidad de cobro de los beneficiarios y de su lugar de residencia.

El Ministerio de Desarrollo Social (@midespanama) realizará el último pago del 2026 de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) entre el 16 de noviembre y el 4 de diciembre, a un total de 189,582 beneficiarios.



Este pago abarca los programas Red de… pic.twitter.com/rUQFia6WDO — Telemetro Reporta (@TReporta) November 6, 2026

Calendario del último pago del MIDES en 2026

De acuerdo con las fechas anunciadas por el Ministerio de Desarrollo Social, los pagos se realizarán de la siguiente manera:

Del lunes 16 al viernes 27 de noviembre de 2026: beneficiarios que reciben sus transferencias mediante la Tarjeta Clave Social.

Del lunes 30 de noviembre al viernes 4 de diciembre de 2026: beneficiarios residentes en áreas de difícil acceso, donde se realizarán los desembolsos correspondientes.

Estas fechas corresponden al último período de pago de los programas sociales del MIDES durante el año 2026.