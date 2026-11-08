La boxeadora panameña Nataly Delgado subirá al cuadrilátero este domingo 8 de noviembre de 2026 para enfrentarse a la mexicana Irma García, en un combate de unificación de títulos mundiales de la categoría supermosca.
Boxeo Deportes - 8 de noviembre de 2026 - 18:24
VIDEO | EN VIVO: Pelea entre Nataly Delgado vs. Irma García desde Texas
Mira en vivo la pelea entre Nataly Delgado y la mexicana Irma García, desde las 8:00 p.m. a través de Telemetro y RPC TV.
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La pelea se realizará en Arlington, Texas, Estados Unidos, en una jornada de boxeo que está anunciada para comenzar a las 8:00 p.m.
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