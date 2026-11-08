Boxeo Deportes -  8 de noviembre de 2026 - 18:24

VIDEO | EN VIVO: Pelea entre Nataly Delgado vs. Irma García desde Texas

Mira en vivo la pelea entre Nataly Delgado y la mexicana Irma García, desde las 8:00 p.m. a través de Telemetro y RPC TV.

VIDEO | EN VIVO: Pelea entre Nataly Delgado vs. Irma García.

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Ana Canto
Por Ana Canto

La boxeadora panameña Nataly Delgado subirá al cuadrilátero este domingo 8 de noviembre de 2026 para enfrentarse a la mexicana Irma García, en un combate de unificación de títulos mundiales de la categoría supermosca.

La pelea se realizará en Arlington, Texas, Estados Unidos, en una jornada de boxeo que está anunciada para comenzar a las 8:00 p.m.

VIDEO | EN VIVO: Pelea entre Nataly Delgado vs. Irma García

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