Kadir Barría, entre las novedades de la convocatoria de Christiansen para enfrentar a Curazao

Kadir Barría , delantero panameño que milita en el Botafogo de Brasil, fue incluido por el director técnico Thomas Christiansen en la lista de 25 jugadores convocados para los partidos que disputará la Selección Mayor de Panamá ante Curazao, correspondientes a los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF.

La presencia de Barría destaca entre las novedades de la convocatoria anunciada por el entrenador de la selección panameña, que buscará avanzar al Final Four de la competición y asegurar su clasificación a la Copa Oro 2027.

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El futbolista del Botafogo integra el grupo de cuatro delanteros seleccionados por Christiansen para afrontar los compromisos internacionales de noviembre.

Kadir Barría, delantero panameño que milita en el Botafogo de Brasil. @kadirbarria_18

Kadir Barría, entre los delanteros convocados de Panamá

El atacante panameño tendrá la oportunidad de incorporarse a los trabajos de la selección nacional junto a otros futbolistas que militan en clubes del extranjero.

En la lista de delanteros convocados por Thomas Christiansen aparecen:

Kadir Barría: Botafogo (Brasil).

Ismael Díaz: Club León (México).

José Fajardo: Universidad Católica (Ecuador).

Josué Vergara: KAA Gent (Bélgica).

La convocatoria de Barría le permitirá formar parte del grupo que buscará superar a Curazao en una eliminatoria de ida y vuelta, aunque su participación en los encuentros dependerá de las decisiones del cuerpo técnico.

De los 25 futbolistas seleccionados, 23 juegan en el extranjero y dos pertenecen a clubes de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

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Panamá vs. Curazao: fechas de los partidos de la Liga de Naciones

La Selección de Panamá enfrentará a Curazao en dos compromisos durante noviembre de 2026:

Jueves 12 de noviembre: Curazao vs. Panamá, partido de ida en Willemstad.

Domingo 15 de noviembre: Panamá vs. Curazao, partido de vuelta en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá.

La selección panameña buscará conseguir el boleto al Final Four, previsto para marzo, y a la Copa Oro 2027, programada para junio.

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¿Cuándo se incorporará Kadir Barría a la Selección de Panamá?

La concentración del equipo nacional comenzará el sábado 7 de noviembre en un hotel de Ciudad de Panamá, inicialmente con los futbolistas que militan en la liga local.

Los jugadores que pertenecen a clubes internacionales, entre ellos Kadir Barría, se incorporarán progresivamente después de cumplir sus compromisos con sus respectivos equipos.

Los entrenamientos iniciarán el domingo 8 de noviembre en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de PANDEPORTES.

Posteriormente, la selección viajará el miércoles 11 de noviembre a Curazao para disputar el primer partido de los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF.