Panamá vs. Curazao: conozca los detalles de los partidos

La Selección Mayor de Fútbol de Panamá ya conoce el calendario de sus próximos compromisos ante Curazao por los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf 2026/2027.

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La serie se disputará a dos partidos, con un encuentro de ida el jueves 12 de noviembre y el duelo de vuelta el domingo 15, en una eliminatoria que definirá el avance a la siguiente fase del torneo.

¿Cuándo juega Panamá contra Curazao y dónde serán los partidos?

De acuerdo con el calendario confirmado por Concacaf, la selección panameña comenzará la serie como visitante y cerrará en casa, ante su afición.

Los encuentros se disputarán en las siguientes fechas:

Partido de ida: jueves 12 de noviembre de 2026, a las 7:00 p.m., en el estadio Ergilio Hato, en Willemstad, Curazao.

Partido de vuelta: domingo 15 de noviembre de 2026, a las 6:00 p.m., en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en la ciudad de Panamá.

¡FECHAS CONFIRMADAS !



Anoten las fechas de los partidos de la selección #PanamáMayor por los cuartos de final de la @CNationsLeague Curazao .



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¿Qué se juega Panamá ante Curazao?

La eliminatoria representa una oportunidad para que Panamá avance a las Finales de la Liga de Naciones Concacaf 2027 y asegure su clasificación directa a la Copa Oro 2027.

El ganador de la serie, según el resultado global de ambos encuentros, avanzará al Final Four del torneo, mientras que los equipos que pierdan sus respectivas eliminatorias tendrán que disputar las preliminares de la Copa Oro.

Los partidos de noviembre serán determinantes para las aspiraciones de la Selección Nacional en ambas competiciones.