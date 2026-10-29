Calendario de pago a servidores públicos: ¿quiénes cobran el 11, 12 y 13 de noviembre?

Los servidores públicos de Panamá comenzarán a recibir el pago correspondiente a la primera quincena de noviembre de 2026 a partir del miércoles 11 de noviembre, de acuerdo con el calendario oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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Los desembolsos se realizarán de forma escalonada los días 11, 12 y 13 de noviembre, según la institución en la que labore cada funcionario y el grupo de pago correspondiente.

¿Quiénes cobran el 11 de noviembre de 2026?

Para esta fecha, el calendario contempla los siguientes beneficiarios e instituciones:

Pensiones alimenticias.

Servicio de Protección Institucional (SPI).

Estamentos de seguridad.

Ministerio de Educación (Meduca).

Ministerio de Cultura.

¿Quiénes cobran el 12 de noviembre de 2026?

El jueves 12 de noviembre está programado el pago para las pensiones alimenticias de los grupos 2 y 3, así como para los servidores públicos de las siguientes instituciones:

Asamblea Nacional.

Contraloría General de la República.

Ministerio de la Presidencia.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ministerio de Comercio e Industrias.

Ministerio de Obras Públicas.

Ministerio de Economía y Finanzas.

Ministerio de Gobierno.

Ministerio de Seguridad Pública.

Ministerio de Ambiente.

Tribunal Administrativo de la Función Pública.

Defensoría del Pueblo.

¿Quiénes cobran el 13 de noviembre de 2026?

El viernes 13 de noviembre corresponde el pago al grupo 3, que incluye a funcionarios de las siguientes instituciones:

Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Ministerio de Salud.

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Ministerio de Desarrollo Social.

Tribunal Administrativo Tributario.

Ministerio de la Mujer.

Órgano Judicial.

Procuraduría General de la Nación.

Procuraduría de la Administración.

Tribunal Electoral.

Fiscalía General Electoral.

Otros gastos de administración.

Tribunal de Cuentas.

Fiscalía de Cuentas.

¿Dónde consultar el calendario de pagos del MEF?

Los servidores públicos pueden consultar el calendario oficial de pagos de la primera quincena de noviembre de 2026 a través de los canales oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas.

Se recomienda verificar la fecha correspondiente a cada institución para conocer cuándo está programado el desembolso.