Panamá Nacionales -  29 de octubre de 2026 - 15:10

Calendario de pago a servidores públicos: ¿quiénes cobran el 11, 12 y 13 de noviembre?

El MEF informa que los pagos a los servidores públicos correspondientes a noviembre de 2025 se realizarán según el grupo institucional.

Calendario de pago a servidores públicos.

Calendario de pago a servidores públicos.

imagen creada con IA/ Telemetro
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

Los servidores públicos de Panamá comenzarán a recibir el pago correspondiente a la primera quincena de noviembre de 2026 a partir del miércoles 11 de noviembre, de acuerdo con el calendario oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Los desembolsos se realizarán de forma escalonada los días 11, 12 y 13 de noviembre, según la institución en la que labore cada funcionario y el grupo de pago correspondiente.

¿Quiénes cobran el 11 de noviembre de 2026?

Para esta fecha, el calendario contempla los siguientes beneficiarios e instituciones:

  • Pensiones alimenticias.

  • Servicio de Protección Institucional (SPI).

  • Estamentos de seguridad.

  • Ministerio de Educación (Meduca).

  • Ministerio de Cultura.

¿Quiénes cobran el 12 de noviembre de 2026?

El jueves 12 de noviembre está programado el pago para las pensiones alimenticias de los grupos 2 y 3, así como para los servidores públicos de las siguientes instituciones:

  • Asamblea Nacional.

  • Contraloría General de la República.

  • Ministerio de la Presidencia.

  • Ministerio de Relaciones Exteriores.

  • Ministerio de Comercio e Industrias.

  • Ministerio de Obras Públicas.

  • Ministerio de Economía y Finanzas.

  • Ministerio de Gobierno.

  • Ministerio de Seguridad Pública.

  • Ministerio de Ambiente.

  • Tribunal Administrativo de la Función Pública.

  • Defensoría del Pueblo.

¿Quiénes cobran el 13 de noviembre de 2026?

El viernes 13 de noviembre corresponde el pago al grupo 3, que incluye a funcionarios de las siguientes instituciones:

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

  • Ministerio de Salud.

  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

  • Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

  • Ministerio de Desarrollo Social.

  • Tribunal Administrativo Tributario.

  • Ministerio de la Mujer.

  • Órgano Judicial.

  • Procuraduría General de la Nación.

  • Procuraduría de la Administración.

  • Tribunal Electoral.

  • Fiscalía General Electoral.

  • Otros gastos de administración.

  • Tribunal de Cuentas.

  • Fiscalía de Cuentas.

¿Dónde consultar el calendario de pagos del MEF?

Los servidores públicos pueden consultar el calendario oficial de pagos de la primera quincena de noviembre de 2026 a través de los canales oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas.

Se recomienda verificar la fecha correspondiente a cada institución para conocer cuándo está programado el desembolso.

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