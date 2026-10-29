¡Es hoy! Calle 7 Panamá define a sus campeones: hora y dónde ver la gran final

¡Llegó el gran día! La final de Calle 7 Panamá , temporada 28, se celebrará este jueves 29 de octubre de 2026, a las 8:30 p.m., con cuatro competidores que buscarán convertirse en los nuevos campeones del programa. La competencia se transmitirá en vivo por Telemetro, canal 13, y a través de Telemetro.com.

Tras una semifinal llena de emociones y sorpresas, Raziel, Joel, Zory e Isa aseguraron sus lugares en la última jornada de la temporada, en la que se definirán los ganadores de las categorías masculina y femenina.

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Contenido de interés: Calle 7 Panamá: Raziel, Joel, Zory e Isa clasifican a la gran final de la temporada 28

¿A qué hora y dónde ver la final de Calle 7 Panamá?

Los seguidores del programa podrán disfrutar de la gran final mediante las siguientes opciones:

Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.

Hora: 8:30 p.m.

Televisión: Telemetro, canal 13.

Transmisión por internet: Telemetro.com.

¿Quiénes son los finalistas de Calle 7 Panamá, temporada 28?

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Los cuatro competidores que disputarán los títulos de esta temporada son:

Raziel: finalista masculino.

Joel: finalista masculino.

Zory: finalista femenina.

Isa: finalista femenina.

Los participantes se enfrentarán en las pruebas decisivas para determinar quiénes se coronarán campeones de la temporada 28.

Expectativa en redes sociales por la gran final

La definición de los cuatro finalistas ha generado expectativa entre los seguidores de Calle 7 Panamá, quienes podrán acompañar la competencia a través de la transmisión en vivo.

Los fanáticos también podrán seguir las novedades y los resultados de la gran final mediante las plataformas digitales del programa y de Telemetro.

¿Quiénes serán los nuevos campeones de Calle 7 Panamá? La respuesta se conocerá esta noche, a partir de las 8:30 p.m.