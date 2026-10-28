| Telemetro
Panamá Calle 7 -  28 de octubre de 2026 - 17:55

Calle 7 Panamá: Raziel, Joel, Zory e Isa clasifican a la gran final de la temporada 28

Calle 7 Panamá definió a sus cuatro finalistas de la temporada 28. Raziel, Joel, Zory e Isa competirán por el título este jueves 29 de octubre.

Calle 7 Panamá

Calle 7 Panamá

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La temporada 28 de Calle 7 Panamá ya tiene a sus cuatro finalistas. Tras una semifinal llena de emociones y sorpresas, Raziel, Joel, Zory e Isa aseguraron sus lugares en la gran final, que se celebrará este jueves 29 de octubre, a las 8:30 p.m.

La jornada estuvo marcada por intensos enfrentamientos entre los competidores que buscaban mantenerse en la lucha por el título de la temporada.

¿Quiénes son los finalistas de Calle 7 Panamá?

Luego de disputarse la semifinal, quedaron definidos los cuatro competidores que avanzan a la última etapa:

  • Final masculina: Raziel y Joel.

  • Final femenina: Zory e Isa.

Uno de los momentos más sorprendentes de la semifinal fue la eliminación de Kevin, quien quedó fuera de la competencia cuando estaba muy cerca de alcanzar la gran final, al igual que la excampeona Joma.

Por su parte, Raziel logró asegurar su clasificación junto a Joel, mientras que Zory e Isa consiguieron sus respectivos pases en la categoría femenina.

¿Cuándo es la gran final de Calle 7 Panamá?

La gran final de Calle 7 Panamá, temporada 28, está programada para el jueves 29 de octubre de 2026, a las 8:30 p.m.

Los cuatro finalistas se enfrentarán en la última jornada de la temporada para definir a los ganadores de las categorías masculina y femenina.

En esta nota:
Seguir leyendo

Calle 7 Panamá inicia hoy la Etapa Verde: solo cuatro competidores llegarán a la gran final

Calle 7 Panamá: Kathiana y El Raspa quedan eliminados; Zory, Isabella, Joel y Rasiel avanzan a semifinales

Calle 7 Panamá pronto termina su etapa verde: fechas de eliminación, semifinal y Gran Final

Recomendadas

Más Noticias