Calle 7 Panamá inicia hoy la Etapa Verde: solo cuatro competidores llegarán a la gran final

La competencia de Calle 7 Panamá entra en una de sus fases más decisivas este lunes 19 de octubre de 2026, con el inicio de la esperada Etapa Verde. Los participantes deberán demostrar sus habilidades y resistencia para conseguir uno de los cuatro cupos disponibles en la gran final, donde buscarán conquistar el premio de la temporada.
Calle 7 Panamá: ¿quiénes llegan por primera vez a la Etapa Verde?
Esta etapa marcará un momento especial para los competidores quienes llegan por primera vez a la Etapa Verde y tendrán que enfrentarse a nuevos desafíos para mantenerse en la competencia, estos son:
Por los hombres
- Joel
- El Raspa
- Kenneth
- Kevin
- Rassiel
- Cheetah
- Nixon
- Alpha
Por las Mujeres
- Zory
- Isabela
- Claudia
- Bianka
- Kathiana
- Jadis
- Joma
- Emilce
La exigencia será mayor, ya que únicamente dos mujeres y dos hombres conseguirán avanzar a la gran final de Calle 7 Panamá.
Con los cupos limitados y el premio de la temporada en juego, los competidores buscarán asegurar su clasificación en esta fase decisiva del programa.