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Panamá Calle 7 -  19 de octubre de 2026 - 15:55

Calle 7 Panamá inicia hoy la Etapa Verde: solo cuatro competidores llegarán a la gran final

Calle 7 Panamá inicia este lunes 19 de octubre la Etapa Verde. Solo dos mujeres y dos hombres conseguirán su clasificación a la gran final.

Calle 7 Panamá inicia hoy la Etapa Verde

Calle 7 Panamá inicia hoy la Etapa Verde

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La competencia de Calle 7 Panamá entra en una de sus fases más decisivas este lunes 19 de octubre de 2026, con el inicio de la esperada Etapa Verde. Los participantes deberán demostrar sus habilidades y resistencia para conseguir uno de los cuatro cupos disponibles en la gran final, donde buscarán conquistar el premio de la temporada.

Calle 7 Panamá: ¿quiénes llegan por primera vez a la Etapa Verde?

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Esta etapa marcará un momento especial para los competidores quienes llegan por primera vez a la Etapa Verde y tendrán que enfrentarse a nuevos desafíos para mantenerse en la competencia, estos son:

Por los hombres

  • Joel
  • El Raspa
  • Kenneth
  • Kevin
  • Rassiel
  • Cheetah
  • Nixon
  • Alpha

Por las Mujeres

  • Zory
  • Isabela
  • Claudia
  • Bianka
  • Kathiana
  • Jadis
  • Joma
  • Emilce

La exigencia será mayor, ya que únicamente dos mujeres y dos hombres conseguirán avanzar a la gran final de Calle 7 Panamá.

Con los cupos limitados y el premio de la temporada en juego, los competidores buscarán asegurar su clasificación en esta fase decisiva del programa.

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