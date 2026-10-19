Calle 7 Panamá inicia hoy la Etapa Verde: solo cuatro competidores llegarán a la gran final

La competencia de Calle 7 Panamá entra en una de sus fases más decisivas este lunes 19 de octubre de 2026, con el inicio de la esperada Etapa Verde. Los participantes deberán demostrar sus habilidades y resistencia para conseguir uno de los cuatro cupos disponibles en la gran final, donde buscarán conquistar el premio de la temporada.

Contenido de interés: Construcciones bajo la lupa: Alcaldía de Panamá detecta obras sin permisos y fallas de seguridad

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Calle 7 Panamá: ¿quiénes llegan por primera vez a la Etapa Verde?

View this post on Instagram

Esta etapa marcará un momento especial para los competidores quienes llegan por primera vez a la Etapa Verde y tendrán que enfrentarse a nuevos desafíos para mantenerse en la competencia, estos son:

Por los hombres

Joel

El Raspa

Kenneth

Kevin

Rassiel

Cheetah

Nixon

Alpha

Por las Mujeres

Zory

Isabela

Claudia

Bianka

Kathiana

Jadis

Joma

Emilce

La exigencia será mayor, ya que únicamente dos mujeres y dos hombres conseguirán avanzar a la gran final de Calle 7 Panamá.

Con los cupos limitados y el premio de la temporada en juego, los competidores buscarán asegurar su clasificación en esta fase decisiva del programa.