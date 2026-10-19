Acodeco impone 23 multas por B/.65,200 debido a irregularidades en historiales de crédito

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) impuso 23 multas por un total de B/.65,200.00 entre enero y septiembre de 2026, debido a irregularidades en los historiales de crédito de consumidores en Panamá. Durante ese mismo período, la entidad recibió 724 quejas relacionadas con posibles infracciones a la Ley 24 de 2002.

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¿Qué empresas fueron multadas por irregularidades en historiales de crédito?

De acuerdo con el informe de la Acodeco, las sanciones se distribuyeron entre empresas de cobranza, bancos, cooperativas, financieras y distribuidoras e importadoras.

El desglose de las multas es el siguiente:

Empresas de cobranza: 12 multas por B/.24,000.00.

Bancos: 6 multas por B/.15,100.00.

Cooperativas: 2 multas por B/.7,100.00.

Financieras: 2 multas por B/.4,000.00.

Distribuidoras e importadoras: 1 multa por B/.15,000.00.

¿Cuáles fueron las principales irregularidades detectadas por la Acodeco?

Un total de 23 multas por una suma de B/.65,200.00 fueron impuestas por la @AcodecoPma entre los meses de enero a septiembre de 2026, por irregularidades en los historiales de crédito de los consumidores.



La Acodeco desglosa las multas impuestas de la siguiente manera:

-… pic.twitter.com/tG1EGDBNkN — Telemetro Reporta (@TReporta) October 19, 2026

La entidad explicó que el motivo más frecuente de sanción fue la inclusión de referencias crediticias de personas que nunca habían mantenido una relación con el agente económico, situación que generó 10 multas por B/.19,000.00.

También se impusieron sanciones por incumplimientos relacionados con la eliminación de referencias prescritas, errores numéricos en los historiales, observaciones de cuentas y actualización del estado de obligaciones crediticias.

Entre enero y septiembre, la Acodeco recibió 724 quejas relacionadas con la Ley 24 del 22 de mayo de 2002, que regula el servicio de información sobre el historial de crédito.

¿Qué hacer si encuentras errores en tu historial de crédito?

La Acodeco recomienda a los consumidores revisar periódicamente sus historiales crediticios para detectar posibles irregularidades.

Entre las situaciones que deben verificarse se encuentran:

Referencias de préstamos o cuentas que el consumidor no reconoce.

Obligaciones que aparecen activas pese a haber sido canceladas.

Datos incorrectos o desactualizados.

Referencias cuya eliminación o corrección corresponda conforme a la normativa.

Si se detecta alguna irregularidad, los consumidores pueden presentar un reclamo para solicitar la revisión y rectificación de la información, según corresponda.

La entidad reiteró la importancia de mantener actualizado el historial de crédito y ejercer los derechos establecidos en la legislación vigente.