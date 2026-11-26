Este viernes 27 de noviembre, comienzan las jornadas de descuentos del Black Friday , una actividad que promete diversas promociones para los consumidores en los establecimientos comerciales del país.

La presidenta de Apacecom, Bonny Sánchez, adelantó que los consumidores encontrarán diversas sorpresas, con ofertas que podrían alcanzar hasta el 70%.

Sánchez señaló que se espera que durante el mes de diciembre estas promociones se extiendan e incluso se dupliquen, con el objetivo de impulsar las ventas de los establecimientos comerciales.

Como referencia, indicó que durante el Black Weekend algunos comercios registraron incrementos en sus ventas de entre 6% y 8%, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

ACODECO verificará las ofertas y promociones

Por su parte, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) informó que ya tiene preparado a su personal para realizar las verificaciones correspondientes en los establecimientos comerciales.

El administrador general de ACODECO, Ramón Ibadi Balid, recordó que se aproxima una temporada de numerosas celebraciones y actividades comerciales, entre ellas Navidad, Año Nuevo y los intercambios de regalos, por lo que hizo un llamado a los consumidores a mantenerse atentos antes de realizar sus compras.

Entre sus recomendaciones, destacó la importancia de comparar precios, recorrer distintos establecimientos, consultar cuánto cuesta un mismo producto en varios comercios y apoyarse en las plataformas disponibles para verificar la información.

También aconsejó preguntar por las políticas de garantía antes de adquirir cualquier artículo, a fin de conocer las condiciones que ofrece cada establecimiento.

Descuentos que pueden llegar hasta el 70% tendrán este viernes los establecimientos en los distintos centros comerciales con motivo del Black Friday.



La Acodeco estará desarrollando operativos a fin de garantizar que las ofertas y promociones cumplan con las normas. pic.twitter.com/CPQgtn4ObX — Telemetro Reporta (@TReporta) November 26, 2026

Llamado a los comercios para evitar publicidad engañosa

ACODECO hizo un llamado a los establecimientos comerciales para que cumplan con las promociones y descuentos que anuncian, eviten incurrir en publicidad engañosa y brinden información clara y suficiente sobre las ofertas disponibles.

La entidad recordó la importancia de explicar adecuadamente las condiciones de las promociones, de manera que los consumidores puedan tomar decisiones informadas y conocer los beneficios reales de cada descuento.

¿Qué deben tener en cuenta los consumidores?

Antes de aprovechar las ofertas de temporada, se recomienda verificar el precio del producto, comparar alternativas en distintos establecimientos y consultar las condiciones de garantía y las restricciones de las promociones.

De esta manera, los consumidores podrán realizar compras más informadas y evitar inconvenientes durante una de las temporadas de mayor movimiento comercial del año.