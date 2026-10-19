Panamá Oeste Nacionales -  19 de octubre de 2026 - 08:00

Búfalos aparecen en barriada de Hato Montaña: residentes piden retirarlos

Varios búfalos fueron captados dentro de una barriada en Hato Montaña, Panamá Oeste. Los residentes piden al propietario ubicarlos para evitar afectaciones.

Búfalos aparecen en barriada de Hato Montaña

Búfalos aparecen en barriada de Hato Montaña

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Varios búfalos fueron captados dentro de una barriada en Hato Montaña, Arraiján, Panamá Oeste, situación que ha generado preocupación entre los residentes del sector. Ante la presencia de estos animales en el área residencial, los vecinos solicitaron a su propietario que los ubique y tome las medidas necesarias para evitar posibles afectaciones.

Residentes de Hato Montaña piden controlar a los búfalos

Los habitantes de la barriada hicieron un llamado al dueño de los animales para que atienda la situación y evite que continúen desplazándose por el área residencial.

La principal preocupación de los vecinos es prevenir posibles daños o incidentes relacionados con la presencia de los búfalos en la comunidad.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas ni daños materiales ocasionados por los animales. Tampoco se ha confirmado si el propietario ya fue localizado o si los búfalos fueron retirados del lugar.

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