Estados Unidos destina $1 millón más a Panamá: expertos evaluarán casas dañadas por el terremoto

El embajador de Estados Unidos en Panamá , Kevin Marino Cabrera, anunció este lunes 19 de octubre un aporte adicional de un millón de dólares para apoyar los esfuerzos de reconstrucción tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado el 9 de octubre de 2026. Los fondos permitirán contratar a una empresa especializada para evaluar viviendas e infraestructuras afectadas.

Contenido de interés: Persecución en Chiriquí termina con un agente del SENAFRONT atropellado y 150 paquetes de presunta droga

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Cómo se utilizará el millón de dólares donado por Estados Unidos?

El embajador explicó que los recursos se destinarán a la contratación de Miyamoto International, una empresa estadounidense especializada en ingeniería estructural y reducción del riesgo de desastres.

La firma realizará inspecciones en viviendas y estructuras consideradas críticas, entre ellas:

Hospitales.

Centros educativos.

Edificios gubernamentales.

Viviendas afectadas por el terremoto.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, anunció este lunes un aporte adicional de su gobierno de $1,000,000.00 para apoyar en la reconstrucción de las zonas devastadas en Panamá por el sismo de magnitud 7.5 del 9 de octubre de 2026.



Cabrera explicó que… pic.twitter.com/uLfGtDmSCk — Telemetro Reporta (@TReporta) October 19, 2026

Según Cabrera, los especialistas trabajarán durante un período estimado de 30 a 60 días, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), ingenieros panameños y expertos internacionales.

Especialistas evaluarán daños y costos de reparación de viviendas

Kit Miyamoto, ingeniero estructural y director ejecutivo de Miyamoto International, explicó que las evaluaciones permitirán determinar no solo los daños ocasionados por el terremoto, sino también las posibles soluciones para recuperar las estructuras.

«Para cada residencia vamos a evaluar cómo repararla y cuánto va a costar», señaló Miyamoto.

El embajador Cabrera añadió que el proyecto contempla capacitaciones dirigidas a personas interesadas en reconstruir sus viviendas y a trabajadores de la construcción.

Estas jornadas buscarán orientar las reparaciones y reconstrucciones para que se realicen conforme a las disposiciones del nuevo Código Antisísmico.

El aporte anunciado forma parte del apoyo adicional del Gobierno estadounidense a Panamá tras el terremoto que afectó distintas comunidades del país.