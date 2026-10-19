MiAmbiente entrega más de 3,000 cajas y bolsas de ayuda a 53 comunidades afectadas por el terremoto

El Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) informó que, en un período de 72 horas, movilizó más de 3,000 cajas y bolsas con alimentos y artículos de primera necesidad, además de dos contenedores con ayuda humanitaria, destinados a familias afectadas por el terremoto del 9 de octubre en Panamá. La asistencia llegó a 53 comunidades de Los Santos, Herrera y Veraguas, distribuidas en 14 distritos.

El operativo contó con la participación de personal administrativo, técnicos, guardaparques y voluntarios, quienes colaboraron en la preparación, transporte y distribución de los suministros.

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¿Qué ayuda entregó MiAmbiente a las familias afectadas por el terremoto?

De acuerdo con la institución, la asistencia no se limitó a la entrega de alimentos, sino que también incluyó equipos y artículos necesarios para las familias damnificadas.

Entre los suministros movilizados se encuentran:

Plantas eléctricas y lámparas solares.

Colchones y frazadas.

Tiendas de campaña y toldas.

Hieleras para conservar alimentos y medicamentos.

Productos de aseo personal.

Alimentos secos y enlatados.

Estos recursos fueron destinados a comunidades de Los Santos, Herrera y Veraguas, donde numerosas familias resultaron afectadas por el movimiento sísmico.

Más de 60 funcionarios y voluntarios participaron en el operativo

Para desarrollar las jornadas de asistencia, MiAmbiente destinó vehículos, recursos y personal de la institución.

Durante las primeras jornadas se movilizaron más de 35 vehículos tipo pick-up y varios camiones, mientras que más de 60 funcionarios y voluntarios participaron en las labores de embalaje, transporte y distribución de los insumos.

La operación permitió trasladar suministros a 53 comunidades de 14 distritos en las tres provincias mencionadas.

Empresas, iglesias y ciudadanos se sumaron a la ayuda humanitaria

El Ministerio de Ambiente explicó que el operativo forma parte de la respuesta del Gobierno Nacional ante las afectaciones provocadas por el terremoto del 9 de octubre y la posterior declaración del estado de emergencia.

Las acciones se desarrollaron bajo la coordinación del Despacho de la Primera Dama, con el apoyo de empresas privadas, iglesias y ciudadanos que realizaron aportes para ampliar la asistencia.