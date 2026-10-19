Panamá Nacionales -  19 de octubre de 2026 - 15:31

MiAmbiente entrega más de 3,000 cajas y bolsas de ayuda a 53 comunidades afectadas por el terremoto

MiAmbiente movilizó más de 3,000 cajas y bolsas de ayuda, además de dos contenedores, para atender a damnificados de Los Santos, Herrera y Veraguas.

MiAmbiente entrega más de 3

MiAmbiente entrega más de 3,000 cajas de ayuda.

MiAmbiente
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que, en un período de 72 horas, movilizó más de 3,000 cajas y bolsas con alimentos y artículos de primera necesidad, además de dos contenedores con ayuda humanitaria, destinados a familias afectadas por el terremoto del 9 de octubre en Panamá. La asistencia llegó a 53 comunidades de Los Santos, Herrera y Veraguas, distribuidas en 14 distritos.

El operativo contó con la participación de personal administrativo, técnicos, guardaparques y voluntarios, quienes colaboraron en la preparación, transporte y distribución de los suministros.

¿Qué ayuda entregó MiAmbiente a las familias afectadas por el terremoto?

De acuerdo con la institución, la asistencia no se limitó a la entrega de alimentos, sino que también incluyó equipos y artículos necesarios para las familias damnificadas.

Entre los suministros movilizados se encuentran:

  • Plantas eléctricas y lámparas solares.

  • Colchones y frazadas.

  • Tiendas de campaña y toldas.

  • Hieleras para conservar alimentos y medicamentos.

  • Productos de aseo personal.

  • Alimentos secos y enlatados.

Estos recursos fueron destinados a comunidades de Los Santos, Herrera y Veraguas, donde numerosas familias resultaron afectadas por el movimiento sísmico.

Más de 60 funcionarios y voluntarios participaron en el operativo

Para desarrollar las jornadas de asistencia, MiAmbiente destinó vehículos, recursos y personal de la institución.

Durante las primeras jornadas se movilizaron más de 35 vehículos tipo pick-up y varios camiones, mientras que más de 60 funcionarios y voluntarios participaron en las labores de embalaje, transporte y distribución de los insumos.

La operación permitió trasladar suministros a 53 comunidades de 14 distritos en las tres provincias mencionadas.

Empresas, iglesias y ciudadanos se sumaron a la ayuda humanitaria

El Ministerio de Ambiente explicó que el operativo forma parte de la respuesta del Gobierno Nacional ante las afectaciones provocadas por el terremoto del 9 de octubre y la posterior declaración del estado de emergencia.

Las acciones se desarrollaron bajo la coordinación del Despacho de la Primera Dama, con el apoyo de empresas privadas, iglesias y ciudadanos que realizaron aportes para ampliar la asistencia.

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