MiAmbiente entrega más de 3,000 cajas y bolsas de ayuda a 53 comunidades afectadas por el terremoto

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que, en un período de 72 horas, movilizó más de 3,000 cajas y bolsas con alimentos y artículos de primera necesidad, además de dos contenedores con ayuda humanitaria, destinados a familias afectadas por el terremoto del 9 de octubre en Panamá. La asistencia llegó a 53 comunidades de Los Santos, Herrera y Veraguas, distribuidas en 14 distritos.
¿Qué ayuda entregó MiAmbiente a las familias afectadas por el terremoto?
De acuerdo con la institución, la asistencia no se limitó a la entrega de alimentos, sino que también incluyó equipos y artículos necesarios para las familias damnificadas.
Entre los suministros movilizados se encuentran:
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Plantas eléctricas y lámparas solares.
Colchones y frazadas.
Tiendas de campaña y toldas.
Hieleras para conservar alimentos y medicamentos.
Productos de aseo personal.
Alimentos secos y enlatados.
Estos recursos fueron destinados a comunidades de Los Santos, Herrera y Veraguas, donde numerosas familias resultaron afectadas por el movimiento sísmico.
Más de 60 funcionarios y voluntarios participaron en el operativo
Para desarrollar las jornadas de asistencia, MiAmbiente destinó vehículos, recursos y personal de la institución.
Durante las primeras jornadas se movilizaron más de 35 vehículos tipo pick-up y varios camiones, mientras que más de 60 funcionarios y voluntarios participaron en las labores de embalaje, transporte y distribución de los insumos.
La operación permitió trasladar suministros a 53 comunidades de 14 distritos en las tres provincias mencionadas.
Empresas, iglesias y ciudadanos se sumaron a la ayuda humanitaria
El Ministerio de Ambiente explicó que el operativo forma parte de la respuesta del Gobierno Nacional ante las afectaciones provocadas por el terremoto del 9 de octubre y la posterior declaración del estado de emergencia.
Las acciones se desarrollaron bajo la coordinación del Despacho de la Primera Dama, con el apoyo de empresas privadas, iglesias y ciudadanos que realizaron aportes para ampliar la asistencia.