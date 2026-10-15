MiAmbiente entrega generadores, tiendas de campaña y otros suministros a familias afectadas por el terremoto

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que continúa con la entrega de ayuda humanitaria a las comunidades afectadas por el terremoto del 9 de octubre en Panamá, mediante el traslado de artículos y suministros destinados a atender las necesidades de las familias damnificadas. Entre los recursos distribuidos se encuentran generadores portátiles, tiendas de campaña, colchonetas y equipos de iluminación.
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¿Qué artículos está entregando MiAmbiente a las comunidades afectadas?
De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio de Ambiente, los suministros incluyen:
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Equipos de energía e iluminación: generadores portátiles, lámparas recargables, linternas y paneles solares con reflector y sensores.
Artículos para alojamiento temporal: tiendas de campaña, bolsas para dormir, colchonetas inflables, sábanas y toallas.
Recipientes y equipos de apoyo: recipientes para agua, neveras portátiles (coolers) y mascarillas.
Herramientas de trabajo: palas, picos y rastrillos.
Estos materiales forman parte de los aportes destinados a respaldar la atención de las familias y las labores de recuperación en las comunidades afectadas.