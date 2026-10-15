Panamá Nacionales -  15 de octubre de 2026 - 17:54

MiAmbiente entrega generadores, tiendas de campaña y otros suministros a familias afectadas por el terremoto

MiAmbiente informó sobre la entrega de generadores, tiendas de campaña, colchonetas y otros suministros para apoyar a comunidades afectadas por el terremoto.

MiAmbiente entrega generadores y tiendas de campaña.

MiAmbiente entrega generadores y tiendas de campaña.

MiAmbiente
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que continúa con la entrega de ayuda humanitaria a las comunidades afectadas por el terremoto del 9 de octubre en Panamá, mediante el traslado de artículos y suministros destinados a atender las necesidades de las familias damnificadas. Entre los recursos distribuidos se encuentran generadores portátiles, tiendas de campaña, colchonetas y equipos de iluminación.

La institución explicó que estos implementos buscan fortalecer las acciones de respuesta en las zonas afectadas, especialmente en aquellas comunidades donde las familias requieren artículos básicos para afrontar las consecuencias del movimiento sísmico.

Le podría interesar: Alerta sísmica Android en Panamá: ¿cómo activarla en tu dispositivo?

¿Qué artículos está entregando MiAmbiente a las comunidades afectadas?

De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio de Ambiente, los suministros incluyen:

  • Equipos de energía e iluminación: generadores portátiles, lámparas recargables, linternas y paneles solares con reflector y sensores.

  • Artículos para alojamiento temporal: tiendas de campaña, bolsas para dormir, colchonetas inflables, sábanas y toallas.

  • Recipientes y equipos de apoyo: recipientes para agua, neveras portátiles (coolers) y mascarillas.

  • Herramientas de trabajo: palas, picos y rastrillos.

Estos materiales forman parte de los aportes destinados a respaldar la atención de las familias y las labores de recuperación en las comunidades afectadas.

En esta nota:
Seguir leyendo

Tiburones, rayas y tortugas marinas: así los monitorea MiAmbiente en aguas de Los Santos

Denuncia en redes lleva a MiAmbiente hasta una presa improvisada en un río de Coclé

Parque Nacional Chagres celebra 42 años con la siembra de especies nativas

Recomendadas

Más Noticias