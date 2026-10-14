Panamá Nacionales -  14 de octubre de 2026 - 12:48

Terremoto en Panamá: MiAmbiente entrega alimentos y enseres a familias afectadas en Mariato

MiAmbiente distribuyó alimentos, agua y artículos de primera necesidad en cinco comunidades de Mariato, Veraguas, afectadas por el terremoto.

Ministro de Ambiente

Ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, inspecciona apoyo tras el terremoto.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) entregó este miércoles 14 de octubre ayuda humanitaria a familias afectadas por el terremoto del 9 de octubre de 2026 en el distrito de Mariato, provincia de Veraguas. La asistencia incluyó alimentos, agua potable, productos de higiene y enseres para residentes de cinco comunidades que sufrieron daños por el movimiento sísmico.

La distribución se realizó en Mariato Centro, Torio, Palo Seco, Quebro y Arenas, mediante un esfuerzo conjunto entre MiAmbiente, el Despacho de la Primera Dama, la Gobernación de Veraguas y empresas privadas. Los aportes incluyeron recursos del Estado y donaciones de colaboradores de la institución.

¿Qué ayuda recibieron las familias afectadas en Mariato?

De acuerdo con MiAmbiente, los suministros entregados a las comunidades incluyeron:

  • Agua para consumo humano.

  • Arroz, lentejas, granos, alimentos secos, aceite y leche.

  • Pañales para niños y adultos.

  • Productos de limpieza y artículos de primera necesidad.

  • Enseres domésticos y estufas.

En las labores de transporte y distribución participaron guardaparques, personal administrativo, técnicos y la directora regional de MiAmbiente en Veraguas.

La institución explicó que, de manera excepcional, se utilizaron vehículos normalmente destinados a los parques nacionales y a las labores ambientales para movilizar los suministros hacia las comunidades afectadas.

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Terremoto en Veraguas: más de 300 viviendas afectadas y daños en escuelas

Según las cifras del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) citadas por MiAmbiente, más de 300 viviendas resultaron afectadas en el área y cientos de familias permanecen alojadas en albergues temporales entre los distritos de Soná y Mariato.

El balance también señala afectaciones en distintas infraestructuras:

  • 192 escuelas.

  • 8 centros de salud.

  • 3 iglesias.

  • 7 edificios gubernamentales.

Asimismo, se reportaron daños en aproximadamente cinco kilómetros de las carreteras que conducen a Mariato, además de interrupciones temporales en los servicios de agua potable, electricidad e internet.

MiAmbiente agradeció el respaldo de ciudadanos, iglesias, voluntarios, grupos cívicos y empresas privadas que continúan aportando suministros para las personas damnificadas por el terremoto.

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