Terremoto en Panamá: MiAmbiente entrega alimentos y enseres a familias afectadas en Mariato

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) entregó este miércoles 14 de octubre ayuda humanitaria a familias afectadas por el terremoto del 9 de octubre de 2026 en el distrito de Mariato, provincia de Veraguas. La asistencia incluyó alimentos, agua potable, productos de higiene y enseres para residentes de cinco comunidades que sufrieron daños por el movimiento sísmico.

La distribución se realizó en Mariato Centro, Torio, Palo Seco, Quebro y Arenas, mediante un esfuerzo conjunto entre MiAmbiente, el Despacho de la Primera Dama, la Gobernación de Veraguas y empresas privadas. Los aportes incluyeron recursos del Estado y donaciones de colaboradores de la institución.

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¿Qué ayuda recibieron las familias afectadas en Mariato?

De acuerdo con MiAmbiente, los suministros entregados a las comunidades incluyeron:

Agua para consumo humano.

Arroz, lentejas, granos, alimentos secos, aceite y leche.

Pañales para niños y adultos.

Productos de limpieza y artículos de primera necesidad.

Enseres domésticos y estufas.

En las labores de transporte y distribución participaron guardaparques, personal administrativo, técnicos y la directora regional de MiAmbiente en Veraguas.

La institución explicó que, de manera excepcional, se utilizaron vehículos normalmente destinados a los parques nacionales y a las labores ambientales para movilizar los suministros hacia las comunidades afectadas.

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Terremoto en Veraguas: más de 300 viviendas afectadas y daños en escuelas

Según las cifras del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) citadas por MiAmbiente, más de 300 viviendas resultaron afectadas en el área y cientos de familias permanecen alojadas en albergues temporales entre los distritos de Soná y Mariato.

El balance también señala afectaciones en distintas infraestructuras:

192 escuelas.

8 centros de salud.

3 iglesias.

7 edificios gubernamentales.

Asimismo, se reportaron daños en aproximadamente cinco kilómetros de las carreteras que conducen a Mariato, además de interrupciones temporales en los servicios de agua potable, electricidad e internet.

MiAmbiente agradeció el respaldo de ciudadanos, iglesias, voluntarios, grupos cívicos y empresas privadas que continúan aportando suministros para las personas damnificadas por el terremoto.