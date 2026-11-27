La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, planteó este viernes un referendo para derogar una ley que prohíbe la explotación de una mina de oro en la frontera con Nicaragua.

El yacimiento, ubicado en la población de Crucitas, a unos 200 km al norte de San José, fue clausurado hace 16 años cuando se canceló la concesión a la canadiense Infinito Gold.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La ley de 2010 prohibió la minería a cielo abierto a nivel nacional, pero la explotación en Crucitas se mantiene ligada a un contrabando del oro hacia Nicaragua, según las autoridades costarricenses.

Esa actividad ha provocado roces diplomáticos entre Costa Rica y Nicaragua.

"Ya nos han robado 2.000 millones de dólares", dijo Fernández, quien denunció que ese dinero financia actividades de narcotráfico y crimen organizado, por lo que se requiere la formalización de la actividad.

"Indigna ver cómo Nicaragua ha aumentado sus exportaciones de oro", añadió la mandataria derechista, que también denuncia un "daño ambiental sin precedentes".

La convocatoria a referendo debe ser aprobada por la Asamblea legislativa, donde el oficialismo tiene los votos necesarios, y sometida luego a control constitucional.

El gobierno optó por la consulta popular, al no lograr derogar la ley en el Congreso por el rechazo de los partidos de oposición.

FUENTE: AFP