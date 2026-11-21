Un terremoto de magnitud 6.7 que sacudió el centro de Perú la noche del viernes dejó al menos 15 personas heridas, según el primer balance oficial divulgado este sábado 21 de noviembre por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). El movimiento sísmico también provocó daños en viviendas de distintas regiones del país.

El sismo se registró a las 7:09 p. m. del viernes 20 de noviembre , hora local, y tuvo su epicentro en una zona andina situada aproximadamente a 300 kilómetros al este de Lima.

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Terremoto en Perú: ¿dónde se reportaron los heridos y daños?

De acuerdo con el Indeci, 11 personas resultaron heridas en la región de Junín, mientras que las otras cuatro se registraron en Huánuco, Lima, Callao y Pasco.

Un sismo de magnitud 6,7 que sacudió el viernes el centro de Perú causó al menos 15 heridos, según el primer reporte oficial difundido este sábado por el estatal Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).



El terremoto se registró a las 19H09 del viernes (00H09 GMT del sábado)… pic.twitter.com/gDedVUZr6y — Telemetro Reporta (@TReporta) November 21, 2026

El informe preliminar también detalla las siguientes afectaciones:

15 personas heridas en distintas regiones.

4 viviendas inhabitables .

127 viviendas afectadas, principalmente en Junín y Pasco.

Dos nuevos sismos se registraron en Junín

El Instituto Geofísico del Perú informó que este sábado se produjeron otros dos movimientos sísmicos en Junín, de magnitudes 5.0 y 3.5.

En julio de este año, otro sismo de magnitud 5.1 registrado en esa región dejó seis personas fallecidas, 32 heridas y 52 viviendas destruidas.

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica que se extiende por las costas de América y Asia.

Uno de los terremotos más devastadores de su historia reciente ocurrió el 15 de agosto de 2007, cuando un movimiento de magnitud 7.9 dejó 595 fallecidos en la región de Pisco, al sur del país, y provocó un pequeño tsunami.

FUENTE: AFP