El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronosticó para este sábado 21 de noviembre de 2026 condiciones mayormente estables y secas en gran parte del país, aunque se esperan aguaceros aislados en algunas regiones durante la tarde. Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 34 °C, acompañadas de índices de radiación ultravioleta muy altos a extremos.

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Durante la mañana, en la vertiente del Pacífico predominará el cielo entre parcialmente nublado y despejado en el occidente, las provincias centrales y la región metropolitana. Para la tarde se prevén lluvias aisladas de corta duración en sectores de Chiriquí, Coclé, Darién y la comarca Sambú.

¿Dónde lloverá este sábado 21 de noviembre según el IMHPA?

De acuerdo con el pronóstico del IMHPA, las condiciones serán las siguientes:

Chiriquí: aguaceros aislados en tierras bajas próximas a la frontera.

Coclé: lluvias aisladas en sectores de las cordilleras del este de la provincia.

Panamá: posibles aguaceros aislados en el sector norte del golfo.

Darién y comarca Sambú: lluvias aisladas en áreas de serranía.

Bocas del Toro y norte de Veraguas: posibles chubascos aislados en sectores montañosos.

En el resto del territorio nacional predominarán condiciones relativamente estables, con ambiente caluroso durante el día y menor nubosidad en horas de la noche.

Temperaturas y radiación ultravioleta para este sábado

El IMHPA informó que las temperaturas máximas estarán entre 28 °C y 34 °C, con mayor incidencia del calor en el occidente del país y las provincias centrales.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 16 °C y 22 °C en las regiones montañosas, mientras que en las zonas de menor elevación se esperan valores entre 23 °C y 24 °C.

Los índices de radiación ultravioleta estarán entre 9 y 11, correspondientes a niveles muy altos a extremos. Ante estas condiciones, se recomienda mantener una adecuada hidratación, evitar la exposición prolongada al sol y limitar las actividades al aire libre durante las horas de mayor radiación.

En cuanto a las condiciones marítimas, se prevén olas de entre 0.60 y 1.20 metros en el Pacífico, mientras que en el Caribe no superarían los 1.20 metros, según el boletín meteorológico.