El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó sobre las condiciones meteorológicas previstas para este miércoles 18 de noviembre de 2026, con pronóstico de lluvias en diferentes regiones del país, principalmente en sectores de la vertiente del Caribe y el Oriente panameño.

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¿Cómo estarán las condiciones del tiempo durante la mañana?

Durante las primeras horas del día se esperan lluvias ligeras a lo largo de la vertiente del Caribe, especialmente en Veraguas Norte, Colón, Costa Arriba y el norte de Coclé, hasta Panamá Este.

Pronóstico de lluvias para horas de la tarde

Para la tarde aumentarán las probabilidades de aguaceros y lluvias dispersas desde Colón, Costa Arriba, hasta sectores de la comarca Ngäbe-Buglé.

También se prevén aguaceros aislados de variada intensidad en el Oriente del país, específicamente en Darién y la comarca Emberá-Wounaan.

De igual manera, podrían registrarse precipitaciones aisladas en Panamá Este, Panamá centro y el sector occidental de Chiriquí, próximo a la frontera. No se descartan algunos chubascos en las zonas norte de Coclé y Panamá Oeste.

Pronóstico del clima en Panamá este 18 de noviembre. @imhpa

Condiciones marítimas y avisos de vigilancia

El pronóstico también contempla condiciones marítimas de advertencia en todo el litoral Caribe, debido a la acción del viento y la altura de las olas.

En el golfo de Panamá se mantiene la advertencia por aceleración de los vientos, mientras que las condiciones marítimas serán favorables en las regiones central y occidental del litoral Pacífico.

Además, continúan vigentes los avisos de vigilancia por intensificación de los vientos y mar picado.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los reportes oficiales del IMHPA y tomar las precauciones necesarias, especialmente en las zonas donde se prevén lluvias y advertencias marítimas.