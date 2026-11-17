La agencia Moody's Ratings cambió este martes 17 de noviembre de 2026 la perspectiva crediticia de Panamá de negativa a estable, y reafirmó la calificación soberana Baa3, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La decisión responde a una reducción del riesgo de deterioro fiscal y a las perspectivas de crecimiento económico del país.

La calificadora mantuvo en Baa3 las calificaciones de emisor y de deuda senior no garantizada de largo plazo en moneda extranjera. Además, ubicó el techo país en moneda extranjera en A2, cuatro escalones por encima de la calificación soberana, debido principalmente al bajo riesgo externo y a las condiciones de transferencia y convertibilidad asociadas con la dolarización de Panamá.

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¿Por qué Moody's mejoró la perspectiva crediticia de Panamá?

De acuerdo con el MEF, la agencia destacó los avances en el manejo de las finanzas públicas y una menor probabilidad de deterioro sostenido de los indicadores fiscales y de deuda.

Entre los principales factores señalados se encuentran:

Reducción del déficit fiscal: pasó de 6.2% del producto interno bruto (PIB) en 2024 a 3.7% en 2025.

Control del gasto corriente: contribuyó al ajuste de las finanzas públicas.

Fortalecimiento de la administración tributaria: favoreció la consolidación fiscal.

Reforma de pensiones de 2025: redujo una fuente importante de presión sobre las finanzas públicas.

Canal de Panamá: su normalización y el proyecto del embalse de Río Indio fueron considerados factores que contribuyen a reducir riesgos relacionados con las sequías.

No obstante, Moody's identificó desafíos relacionados con la limitada base de ingresos del Estado, la carga de intereses de la deuda y la rigidez del gasto público.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó que "Moody’s devolvió a Panamá la perspectiva estable tras más de dos años en negativa".



Detalla una nota del MEF que se reafirmó en Baa3 las calificaciones de emisor de deuda y senior no garantizada.



La agencia ubicó… https://t.co/4L9ieQY4nX pic.twitter.com/SrXdsNT5D2 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 17, 2026

Moody's proyecta crecimiento económico cercano al 5% para Panamá

La calificadora prevé que la economía panameña mantenga una trayectoria de crecimiento durante los próximos años.

Sus principales proyecciones son:

Crecimiento del PIB en 2025: 4.4%.

Crecimiento proyectado para 2026: cercano al 5%.

Crecimiento proyectado para 2027: cercano al 5%.

Déficit fiscal proyectado para 2026: 3.4% del PIB.

Déficit fiscal proyectado para 2027: 3.0% del PIB.

Según la evaluación, estas proyecciones respaldan la confianza en el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

Moody's también prevé que la deuda pública se estabilice alrededor del 66% del PIB, antes de comenzar una reducción gradual.

¿La calificación de Panamá depende de la reapertura de Cobre Panamá?

Uno de los aspectos destacados por el MEF es que el escenario base de Moody's no contempla la reanudación de la producción de la mina Cobre Panamá.

Esto significa que la perspectiva estable y la calificación Baa3 se sustentan en los resultados fiscales alcanzados y en proyecciones económicas que no dependen de la reapertura de la mina.

Sin embargo, la agencia considera que una solución negociada sobre Cobre Panamá podría representar beneficios adicionales para las exportaciones, la inversión, el crecimiento económico y los ingresos públicos, además de eliminar un pasivo contingente significativo.

Ministro Felipe Chapman destaca decisión de Moody's

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, señaló que la decisión de la calificadora reconoce los avances del país en materia fiscal.

“Esta decisión reconoce resultados concretos: cumplimos la meta fiscal, aprobamos la reforma de pensiones y gestionamos la deuda con prudencia. La perspectiva estable se sostiene en lo que el país ya ha logrado, no en supuestos; cualquier solución sobre la mina será un impulso adicional. Seguiremos con disciplina y transparencia para que esta confianza se traduzca en mejores condiciones de financiamiento y más recursos para los panameños”, expresó Chapman.

El MEF reiteró su compromiso con la consolidación fiscal, el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal y el diálogo transparente con las agencias calificadoras y los inversionistas.