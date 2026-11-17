Panamá destaca en la COP31 que sus bosques absorben más carbono del que emite el país.

Durante su participación en la 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), celebrada en Antalya, Turquía, la delegación de Panamá destacó su condición de país carbono negativo, debido a que sus bosques absorben más gases de efecto invernadero de los que emiten los demás sectores de la economía nacional.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), en 2024 los bosques panameños absorbieron 23,412 kilotoneladas de dióxido de carbono equivalente (COe), mientras que el conjunto de los demás sectores generó emisiones por 18,897 kilotoneladas de COe.

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Estas cifras representan una diferencia de 4,515 kilotoneladas de COe entre la absorción de los bosques y las emisiones reportadas, lo que respalda la posición de Panamá en las negociaciones internacionales sobre cambio climático.

Panamá pide que la COP31 pase de las promesas a los resultados

Durante el encuentro, la delegación panameña sostuvo que las cifras ambientales deben acompañarse de acciones concretas que beneficien a la población.

“La COP31 debe pasar de las promesas a los resultados concretos para las personas”, enfatizó MiAmbiente.

La institución señaló que el éxito de la conferencia no debe medirse únicamente por la cantidad de reuniones o decisiones aprobadas, sino por los resultados alcanzados, entre ellos:

Proyectos ambientales ejecutados.

Financiamiento climático desembolsado.

Beneficios directos para las comunidades.

Mecanismos que garanticen el cumplimiento de los compromisos internacionales.

Panamá presentará avances en transparencia climática

Como parte de su participación en la COP31, Panamá también presentará los avances de la Plataforma Nacional de Transparencia Climática, que permite monitorear:

21 indicadores relacionados con la adaptación al cambio climático.

16 indicadores vinculados con pérdidas y daños.

Además, el país tiene previsto entregar a las Naciones Unidas su Segundo Informe Bienal de Transparencia antes de finalizar 2026.

La delegación también destacará el Pacto de Panamá con la Naturaleza, una estrategia nacional que integra las acciones frente al cambio climático, la conservación de la biodiversidad y la lucha contra la degradación de tierras.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, manifestó que esta experiencia respalda el liderazgo del país para impulsar el reconocimiento internacional de los Derechos de la Naturaleza.

“Justamente por eso, Panamá tiene la autoridad moral y el liderazgo para impulsar una propuesta internacional que promueva el reconocimiento global de los Derechos de la Naturaleza, respaldada por un mecanismo de financiamiento permanente”, expresó Navarro.