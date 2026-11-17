El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció la entrega de tarjetas PUNCH correspondientes al Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) para este miércoles 18 de noviembre de 2026, en comunidades de la comarca Emberá-Wounaan.
La jornada busca facilitar la distribución de las tarjetas y los desembolsos del programa a estudiantes que residen en comunidades de difícil acceso.
¿Dónde entregarán las tarjetas PUNCH del IFARHU este miércoles 18 de noviembre?
El IFARHU detalló los siguientes puntos de entrega:
Cemaco:
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Lajas Blancas
Manuel Ortega
Centros de pago:
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Escuela Lajas Blancas.
Escuela José de Carmen Mejía, en Yaviza.
Los beneficiarios pueden consultar las escuelas y los corregimientos donde corresponde retirar las tarjetas mediante el siguiente enlace:
Consulta aquí los puntos de entrega de las tarjetas PUNCH.
¿Qué deben presentar para retirar la tarjeta PUNCH?
El IFARHU informó que los beneficiarios deberán cumplir con los siguientes requisitos:
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Presentar la cédula de identidad personal.
Verificar que el saldo correspondiente esté reflejado en la aplicación PUNCH antes de acudir al punto de entrega.
Se recomienda a los acudientes verificar previamente el centro de entrega asignado y cumplir con los requisitos establecidos para evitar inconvenientes.