Conozca los centros de entrega de la tarjeta PUNCH.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció la entrega de tarjetas PUNCH correspondientes al Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) para este miércoles 18 de noviembre de 2026, en comunidades de la comarca Emberá-Wounaan.

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La jornada busca facilitar la distribución de las tarjetas y los desembolsos del programa a estudiantes que residen en comunidades de difícil acceso.

¿Dónde entregarán las tarjetas PUNCH del IFARHU este miércoles 18 de noviembre?

El IFARHU detalló los siguientes puntos de entrega:

Cemaco:

Lajas Blancas

Manuel Ortega

Centros de pago:

Escuela Lajas Blancas.

Escuela José de Carmen Mejía, en Yaviza.

Los beneficiarios pueden consultar las escuelas y los corregimientos donde corresponde retirar las tarjetas mediante el siguiente enlace:

Consulta aquí los puntos de entrega de las tarjetas PUNCH.

¿Qué deben presentar para retirar la tarjeta PUNCH?

El IFARHU informó que los beneficiarios deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Presentar la cédula de identidad personal.

Verificar que el saldo correspondiente esté reflejado en la aplicación PUNCH antes de acudir al punto de entrega.

El IFARHU anuncia la entrega de tarjetas PUNCH en comarca Emberá-Wounaan. Ifarhu

Se recomienda a los acudientes verificar previamente el centro de entrega asignado y cumplir con los requisitos establecidos para evitar inconvenientes.