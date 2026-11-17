Panamá Entrevistas -

INCAE e Ifarhu ofrecen beca del 100% a jóvenes panameños

INCAE Business School y el Ifarhu están ofreciendo becas a jóvenes panameños para el programa Bachelor of Business Administration + Master in Management. El programa está dirigido a jóvenes hasta 20 años y tiene una duración de cuatro años en modalidad híbrida. Tiene como objetivo la formación de nuevos profesionales con capacidades para gestionar y liderar procesos de transformación digital y desarrollar prácticas de sostenibilidad en entornos corporativos.