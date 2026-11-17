Aprehenden a pareja del exadministrador de la AIG, Luis Oliva.

La Fiscalía Anticorrupción aprehendió el lunes 16 de noviembre a una mujer, identificada como la pareja del exadministrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva , por su presunta vinculación con una investigación por enriquecimiento injustificado.

De acuerdo con el Ministerio Público, la mujer habría colaborado para ocultar el presunto enriquecimiento injustificado investigado por las autoridades. La orden de aprehensión fue emitida el 13 de noviembre de 2026.

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¿Qué se sabe de la aprehensión de la pareja de Luis Oliva?

“De acuerdo con las investigaciones, la mujer habría colaborado para disimular el enriquecimiento injustificado”, detalló el Ministerio Público mediante un comunicado.

La aprehensión se produjo como parte de las diligencias que desarrolla la Fiscalía Anticorrupción en torno a este caso.

Luis Oliva permanece detenido por presunto enriquecimiento injustificado

El exadministrador de la AIG, Luis Oliva, permanece bajo la medida cautelar de detención provisional, mientras es investigado por un presunto enriquecimiento injustificado.