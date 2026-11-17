IFARHU y CSS anuncian cheques pendientes de prima de antigüedad

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) y la Caja de Seguro Social (CSS) mantienen cheques pendientes de retiro correspondientes a pagos de prima de antigüedad y otras prestaciones laborales. Ambas instituciones hicieron un llamado a sus exfuncionarios para que verifiquen si figuran entre los beneficiarios y acudan a las instalaciones correspondientes.

En el caso del IFARHU, la convocatoria corresponde al pago de prima de antigüedad de 2024 y contiene 63 números de cédula, mientras que la CSS informó que mantiene 252 cheques pendientes de cobro.

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IFARHU: lista de cédulas para retirar cheques de prima de antigüedad

Los exfuncionarios del IFARHU pueden verificar si su número de cédula aparece en el listado divulgado por la institución.

Primer bloque: 31 cédulas

9-725-1705

9-708-1434

2-736-987

2-741-857

4-278-99

7-91-96

6-700-1029

6-719-1090

6-722-2398

6-708-1535

8-878-293

6-72-213

7-97-921

7-703-3

9-720-102

9-185-238

9-754-95

10-24-695

10-701-2003

4-796-59

2-736-2034

8-514-489

4-118-228

8-918-1172

8-244-196

5-14-730

4-790-1835

8-508-185

8-807-1940

8-742-1958

8-528-1864

Segundo bloque: 32 cédulas

8-528-1874

8-840-1116

8-954-1138

8-736-615

8-927-2078

2-704-2125

8-905-265

8-331-241

4-702-996

12-710-150

5-704-1789

8-923-1109

7-701-766

8-820-2003

8-974-1646

7-711-2241

8-953-1410

10-700-1202

10-706-1762

9-740-24

9-741-2337

8-430-339

5-716-152

8-764-1799

8-310-21

5-713-2242

8-853-1735

4-712-1713

8-918-1395

8-701-1140

8-333-151

8-434-501

CSS mantiene 252 cheques pendientes por prestaciones laborales

La Caja de Seguro Social informó que tiene 252 cheques sin retirar, correspondientes a prima de antigüedad y otros derechos laborales de excolaboradores.

Los pagos pendientes se distribuyen de la siguiente manera:

La institución solicitó a los beneficiarios verificar los listados y gestionar el retiro de los pagos pendientes.

¿Dónde retirar los cheques de la CSS y el IFARHU?

(CSS)

Los exfuncionarios con cheques pendientes deben acudir al Departamento de Pago, Empleadores y Otros Derechos, ubicado en el tercer piso del edificio 519, en Clayton, ciudad de Panamá.

(IFARHU)

Los exfuncionarios incluidos en el listado pueden gestionar el retiro de sus cheques en las instalaciones del IFARHU. Quienes laboraron en provincias y comarcas deberán acudir a la sede regional correspondiente.

Para obtener más información, pueden comunicarse a los teléfonos:

502-4504

502-4505

502-4506

502-4518

311, Centro de Atención Ciudadana.

También pueden consultar el portal oficial www.ifarhu.gob.pa.