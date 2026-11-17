El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) y la Caja de Seguro Social (CSS) mantienen cheques pendientes de retiro correspondientes a pagos de prima de antigüedad y otras prestaciones laborales. Ambas instituciones hicieron un llamado a sus exfuncionarios para que verifiquen si figuran entre los beneficiarios y acudan a las instalaciones correspondientes.
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IFARHU: lista de cédulas para retirar cheques de prima de antigüedad
Los exfuncionarios del IFARHU pueden verificar si su número de cédula aparece en el listado divulgado por la institución.
Primer bloque: 31 cédulas
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9-725-1705
9-708-1434
2-736-987
2-741-857
4-278-99
7-91-96
6-700-1029
6-719-1090
6-722-2398
6-708-1535
8-878-293
6-72-213
7-97-921
7-703-3
9-720-102
9-185-238
9-754-95
10-24-695
10-701-2003
4-796-59
2-736-2034
8-514-489
4-118-228
8-918-1172
8-244-196
5-14-730
4-790-1835
8-508-185
8-807-1940
8-742-1958
8-528-1864
Segundo bloque: 32 cédulas
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8-528-1874
8-840-1116
8-954-1138
8-736-615
8-927-2078
2-704-2125
8-905-265
8-331-241
4-702-996
12-710-150
5-704-1789
8-923-1109
7-701-766
8-820-2003
8-974-1646
7-711-2241
8-953-1410
10-700-1202
10-706-1762
9-740-24
9-741-2337
8-430-339
5-716-152
8-764-1799
8-310-21
5-713-2242
8-853-1735
4-712-1713
8-918-1395
8-701-1140
8-333-151
8-434-501
CSS mantiene 252 cheques pendientes por prestaciones laborales
La Caja de Seguro Social informó que tiene 252 cheques sin retirar, correspondientes a prima de antigüedad y otros derechos laborales de excolaboradores.
Los pagos pendientes se distribuyen de la siguiente manera:
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116 cheques por prima de antigüedad: Consultar lista oficial de la CSS.
136 cheques por otros derechos laborales: Consultar lista oficial de la CSS.
La institución solicitó a los beneficiarios verificar los listados y gestionar el retiro de los pagos pendientes.
¿Dónde retirar los cheques de la CSS y el IFARHU?
(CSS)
Los exfuncionarios con cheques pendientes deben acudir al Departamento de Pago, Empleadores y Otros Derechos, ubicado en el tercer piso del edificio 519, en Clayton, ciudad de Panamá.
(IFARHU)
Los exfuncionarios incluidos en el listado pueden gestionar el retiro de sus cheques en las instalaciones del IFARHU. Quienes laboraron en provincias y comarcas deberán acudir a la sede regional correspondiente.
Para obtener más información, pueden comunicarse a los teléfonos:
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502-4504
502-4505
502-4506
502-4518
311, Centro de Atención Ciudadana.
También pueden consultar el portal oficial www.ifarhu.gob.pa.