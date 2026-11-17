Ministerio de la presidencia

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, viajará a Punta Cana, República Dominicana, para participar este viernes 20 de noviembre de 2026 en el Diálogo Regional del World Governments Summit (WGS) para América Latina y el Caribe, un encuentro internacional que reunirá a jefes de Estado, ministros, inversionistas y representantes de organismos internacionales.

La actividad se desarrollará los días 20 y 21 de noviembre y contará con la participación de aproximadamente 400 asistentes, entre autoridades gubernamentales, representantes del sector privado y organismos internacionales.

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¿Qué actividades contempla el World Governments Summit en República Dominicana?

La agenda del encuentro regional incluye:

35 sesiones de trabajo

15 reuniones y actividades de alto nivel

Más de 70 ponentes

Representantes de más de 30 países

Participación de 120 empresas e instituciones del sector privado.

El evento reunirá a representantes gubernamentales y empresariales de América Latina y el Caribe.

¿Qué líderes participarán en la cumbre junto al presidente Mulino?

Entre las autoridades internacionales anunciadas para el encuentro se encuentran:

Rodrigo Paz Pereira , presidente de Bolivia.

Nasry Asfura , presidente de Honduras.

Philip Davis , primer ministro de Bahamas.

Natalio Wheatley , jefe de Gobierno de las Islas Vírgenes Británicas.

Mark Phillips , primer ministro de Guyana.

María José Pinto , vicepresidenta de Ecuador.

Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador.