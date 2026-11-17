El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, viajará a Punta Cana, República Dominicana, para participar este viernes 20 de noviembre de 2026 en el Diálogo Regional del World Governments Summit (WGS) para América Latina y el Caribe, un encuentro internacional que reunirá a jefes de Estado, ministros, inversionistas y representantes de organismos internacionales.
¿Qué actividades contempla el World Governments Summit en República Dominicana?
La agenda del encuentro regional incluye:
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35 sesiones de trabajo
15 reuniones y actividades de alto nivel
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Más de 70 ponentes
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Representantes de más de 30 países
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Participación de 120 empresas e instituciones del sector privado.
El evento reunirá a representantes gubernamentales y empresariales de América Latina y el Caribe.
¿Qué líderes participarán en la cumbre junto al presidente Mulino?
Entre las autoridades internacionales anunciadas para el encuentro se encuentran:
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Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia.
Nasry Asfura, presidente de Honduras.
Philip Davis, primer ministro de Bahamas.
Natalio Wheatley, jefe de Gobierno de las Islas Vírgenes Británicas.
Mark Phillips, primer ministro de Guyana.
María José Pinto, vicepresidenta de Ecuador.
Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador.