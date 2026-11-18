La Selección de Panamá enfrentará a Canadá el jueves 25 de marzo de 2027, en las semifinales del Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf 2026/27. El encuentro se disputará en el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California, en el área metropolitana de Los Ángeles, Estados Unidos.

El conjunto panameño, dirigido por Thomas Christiansen, buscará asegurar su clasificación a la gran final del torneo regional, programada para el domingo 28 de marzo.

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¿Cómo llegó Panamá al Final Four de Concacaf?

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La selección panameña aseguró su clasificación tras superar a Curazao por un marcador global de 2-0 en los cuartos de final de la Liga de Naciones.

Por su parte, Canadá consiguió su boleto a las semifinales luego de eliminar a Guatemala con un resultado global de 7-3.

Los enfrentamientos del Final Four quedaron definidos de la siguiente manera:

Panamá vs. Canadá: jueves 25 de marzo de 2027.

Estados Unidos vs. México: jueves 25 de marzo de 2027.

¿Cuándo será la final de la Liga de Naciones de Concacaf 2027?

La Concacaf estableció que el domingo 28 de marzo de 2027 se disputarán el partido por el tercer lugar y la gran final, también en el SoFi Stadium.

Los horarios de los encuentros todavía están pendientes de confirmación.

Panamá disputará su cuarto Final Four consecutivo y buscará avanzar nuevamente a la final de la competencia regional.