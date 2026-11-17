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Criminólogo señala principales problemas del Sistema Penitenciario de Panamá

Ante la crisis que enfrenta el Sistema Penitenciario de Panamá, el criminólogo Fernando Murray, enfatizó que entre los principales problemas enfrenta el mismo se encuentran “la corrupción y la ineficacia de quienes están siempre frente a esta institución. Yo creo que la afinidad, la amistad o ser parte de un partido político, no es el elemento garante para dirigir un centro penitenciario, debe haber más ciencia y más conocimiento al respecto”.