Un peatón estuvo a punto de ser atropellado durante un fuerte accidente de tránsito registrado en el sector de Felipillo, donde un taxi colisionó con una motocicleta conducida por un vendedor. El impactante momento quedó captado por las cámaras de videovigilancia de un taller ubicado en el área.
Peatón se salva por segundos y motociclista fue trasladado a un centro médico
El conductor de la motocicleta resultó herido y fue trasladado a un centro médico para recibir atención.
Hasta el momento, se desconoce su estado de salud y las circunstancias que provocaron la colisión.
El accidente quedó registrado en video, mostrando el momento del impacto y la rápida reacción del peatón, quien logró ponerse a salvo.