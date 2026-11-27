Las provincias de Chiriquí, Los Santos y Herrera serán las primeras en recibir las Naviferias 2026 del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), cuya jornada de venta comenzará el martes 1 de diciembre, con el objetivo de acercar productos alimenticios a precios accesibles a la población.
Naviferias 2026: provincias donde iniciará la venta de bolsas navideñas
El martes 1 de diciembre estarán habilitados 13 puntos de venta, distribuidos de la siguiente manera:
Chiriquí
-
Plaza del Ferrocarril, en el distrito de Bugaba.
Terrenos de la Feria de Puerto Armuelles, en el distrito de Barú.
Alcaldía de Renacimiento, en Río Sereno.
Los Santos
-
Parque Rufina Alfaro, en La Villa de Los Santos.
Parque Bibiana Pérez, en el distrito de Guararé.
Estadio Flaco Bala Hernández, en Las Tablas.
Predios de la iglesia de Macaracas Cabecera.
Parque Central de Pedasí Cabecera.
Parque Central de Pocrí Cabecera.
Calle frente a la cancha municipal de Tonosí Cabecera.
Herrera
-
Parque Herrera, en Chitré Cabecera.
Estacionamientos del estadio Claudio Nieto, en Monagrillo.
Plaza 3 de Noviembre, en La Arena, distrito de Chitré.
Calendario de las Naviferias del IMA del 2 al 4 de diciembre
Miércoles 2 de diciembre
Chiriquí:
-
Terrenos frente a la Feria de las Flores, en Boquete.
Plaza de Dolega.
Gimnasio de Gualaca Cabecera.
Herrera:
-
Plaza de Toros de Parita.
Cancha comunal de Cabuya de Parita.
Cancha comunal de Santa María Cabecera.
Casa comunal de El Rincón de Santa María.
Casa comunal de Los Canelos, en Santa María.
Casa comunal de El Limón, en Santa María.
Panamá Este:
-
Casa comunal de Unión Santeña, distrito de Chepo.
Terrenos de la Feria de Tortí, distrito de Chepo.
Jueves 3 de diciembre
Chiriquí:
-
Parque Central de Alanje.
Plaza 6 de Agosto, en Volcán, distrito de Tierras Altas.
Parque Central de Boquerón.
Herrera:
-
Estadio Jackie Cardoze, en Ocú Cabecera.
Cancha municipal de Las Minas Cabecera.
Casa comunal de Chepo, en Las Minas.
Parque al lado de la piquera de Los Pozos, en Los Pozos Cabecera.
Cancha municipal de Pesé Cabecera.
Panamá Este:
- Agencia del IMA, en Chepo Cabecera.
Viernes 4 de diciembre
Chiriquí:
-
Cancha comunal de San Félix Cabecera.
Cancha del parque de Remedios.
Cancha comunal de Tolé Cabecera.
Cancha comunal de San Lorenzo, distrito de San Lorenzo.
Colón:
-
Parque Central de Palenque Cabecera.
Frente a la Aduana, en Portobelo Cabecera.
Cancha multiusos de Puerto Lindo.
Panamá Este:
-
Quebrada La Palma, en Ipetí, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.
Parque de Cañita, distrito de Chepo.
¿Qué requisitos deben cumplir los consumidores para asistir a las Naviferias?
El IMA recordó a los consumidores que deberán presentar su cédula de identidad personal vigente y llevar bolsas reutilizables para transportar los productos adquiridos durante las jornadas.