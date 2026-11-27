La Caja de Seguro Social (CSS) informó que se mantienen las restricciones temporales en el servicio de Urgencias de la Policlínica J. J. Vallarino, por lo que instó a trasladar a los pacientes encamados o en estado crítico hacia otras instalaciones de salud cercanas.
La @CSSPanama informa que se mantienen restricciones temporales en el servicio de Urgencias de la Policlínica J.J. Vallarino, por lo que insta a trasladar a los pacientes encamados o en estado crítico hacia instalaciones de salud cercanas. pic.twitter.com/DXUn5hgaQa— Telemetro Reporta (@TReporta) November 27, 2026