El Tribunal Electoral (TE) informó a la ciudadanía sobre los pasos que debe seguir para solicitar un certificado de árbol genealógico en Panamá, trámite que se realiza a través de la Dirección Nacional del Registro Civil y para el cual se debe proporcionar información sobre los antepasados.
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Acudir a la Secretaría de la Dirección Nacional del Registro Civil a nivel nacional.
Solicitar el formulario para la certificación de árbol genealógico.
Presentar una copia de la cédula de identidad personal.
Proporcionar toda la información que conozcan de sus antepasados, como nombres, apellidos, fechas de nacimiento y parentescos.
Presentar copia de la demanda o poder, si corresponde.
¿Cuánto cuesta solicitar un certificado de árbol genealógico?
El Tribunal Electoral detalló los costos asociados a este trámite:
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Servicio de certificación: B/.20.00.
Timbres fiscales: B/.3.00.
Costo total: B/.23.00.
Según la entidad, el tiempo de entrega publicado para este certificado es de 30 días hábiles.