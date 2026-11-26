6:00 a.m.: Media Maratón Desafía tus límites, desde la Plaza de las Banderas.

7:00 a.m. a 11:00 a.m.: After Brew, en el área de la Playita y la plaza V Centenario.

9:00 a.m.: Panamá Vive el Turismo, en la Compañía de Jesús, ubicada en calle 8. La actividad, organizada por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), contará con la presentación de Andrés Valiente y el folclore de Alma Mía.

11:00 a.m. a 6:00 p.m.: espacio creativo con espíritu navideño, fotografías y degustaciones en la plaza Bolívar.

12:00 m. a 7:00 p.m.: Noviembre, sabores de mi patria, una jornada gastronómica en Sabores del Chorrillo.

1:00 p.m. a 5:00 p.m.: La Ruta del Capitán, en el Mercado de Mariscos.

1:00 p.m. a 6:00 p.m.: Calidonia Vive, con una jornada de emprendimientos y presentaciones culturales y musicales en calle 30 Este.

2:00 p.m.: Villa Navideña con una pista de patinaje sobre hielo en el baluarte Mano de Tigre.

2:00 p.m.: Villa Navideña, emprendimientos y ambiente de temporada en la plaza Herrera.

2:00 p.m.: DJ en vivo en Casa Blanca.

3:00 p.m.: Tamborito de Callejón, que partirá desde la calle de las Molas e invita al público a vestir de patria y desfilar al ritmo de las tradiciones.

3:30 p.m. a 5:30 p.m.: inauguración de la Calle de los Diablicos.