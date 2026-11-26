La diputada Paulette Thomas habló sobre el programa Guardián Panamá , una iniciativa de intervención interinstitucional que busca orientar a los jóvenes y prevenir situaciones de abuso, acoso y explotación sexual.

De acuerdo con la diputada, el programa ha impactado a 1,500 estudiantes del Colegio Rubiano, mediante la participación de diferentes instituciones, entre ellas la Policía Nacional y los gabinetes psicopedagógicos del Ministerio de Educación (Meduca).

La intervención se desarrolla a través de espacios de orientación y dinámicas con los estudiantes, en los que se abordan situaciones que pueden estar enfrentando dentro de sus hogares o en sus entornos cercanos.

Romper el silencio ante situaciones de abuso y acoso

Thomas explicó que durante las intervenciones se observa cómo los estudiantes pasan de estar distraídos con sus teléfonos celulares a prestar atención a medida que los temas se vuelven más sensibles. En algunos casos, las conversaciones provocan reacciones emocionales y permiten que los jóvenes comiencen a expresar situaciones que antes mantenían en silencio.

La diputada destacó que es importante que los menores comprendan que no deben guardar silencio ante situaciones de abuso, acoso o explotación sexual.

También hizo énfasis en que, ante una experiencia de esta naturaleza, deben buscar apoyo en una persona adulta de confianza o acudir a profesionales que puedan brindarles orientación.

"Los chicos tienen que entender que hay que romper esa barrera de silencio, esas situaciones de abuso, de acoso, de explotación sexual que puedas estar viviendo dentro de tu entorno familiar o del entorno de personas cercanas", expresó.

Agregó que los compañeros de clase no siempre cuentan con las herramientas para orientar o ayudar a sanar ante una situación tan delicada, por lo que es importante acudir a especialistas en psicología, trabajadores sociales y autoridades policiales.

“Los chicos tienen que entender que hay que romper esa barrera de silencio, esas situaciones de abuso, de acoso, de explotación sexual que puedas estar viviendo dentro de tu entorno familiar o del entorno de personas cercanas al mismo. Tú tienes que tener la confianza de poder… pic.twitter.com/3u4ghY3ly5 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 26, 2026

Alertan sobre los peligros de las redes sociales y el contacto con desconocidos

Otro de los temas abordados durante estas intervenciones es el uso de teléfonos celulares y las interacciones de los menores en plataformas digitales.

Thomas advirtió sobre los riesgos de que niños y adolescentes crean estar conversando con otros menores cuando, en realidad, pueden estar interactuando con personas adultas que buscan ganarse su confianza con intenciones de explotación.

Estas situaciones pueden agravarse cuando los menores comparten fotografías o información personal y posteriormente aceptan encuentros presenciales con personas que conocieron en internet.

Por ello, la iniciativa busca que los estudiantes reconozcan los riesgos, sepan identificar situaciones de alerta y tengan la confianza para pedir ayuda.

Acompañamiento y orientación para los jóvenes

El programa Guardián Panamá apuesta por la participación de distintas instituciones para acercar orientación y acompañamiento a los estudiantes.

La intervención busca que los jóvenes comprendan que no están solos y que existen profesionales capacitados para escucharlos, orientarlos y ayudarlos ante situaciones que puedan poner en riesgo su integridad.

Romper el silencio, reconocer las señales de alerta y acudir a las redes de apoyo son parte de los mensajes que busca transmitir esta iniciativa.