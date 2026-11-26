El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las fechas y los lugares donde se desarrollarán las Naviferias durante el mes de diciembre, una iniciativa que busca acercar productos alimenticios a precios accesibles a la población.
Las jornadas se realizarán el martes 1 al 4 de diciembre, a partir de las 7:00 a.m., en diferentes comunidades de las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera, Colón y Panamá Este.
¿Dónde estarán las Naviferias del IMA el martes 1 de diciembre?
La jornada del martes 1 de diciembre comenzará a las 7:00 a.m. y tendrá puntos de venta en las siguientes localidades:
Chiriquí
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Plaza del Ferrocarril, en el distrito de Bugaba
Terrenos de la Feria de Puerto Armuelles, en el distrito de Barú
Alcaldía de Renacimiento, en Río Sereno
Los Santos
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Parque Rufina Alfaro, en La Villa de Los Santos
Parque Bibiana Pérez, en el distrito de Guararé
Estadio Flaco Bala Hernández, en Las Tablas
Predios de la Iglesia de Macaracas Cabecera
Parque Central de Pedasí Cabecera
Parque Central de Pocrí Cabecera
Calle frente a la cancha municipal de Tonosí Cabecera
Herrera
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Parque Herrera, en Chitré Cabecera
Estacionamientos del estadio Claudio Nieto, en Monagrillo
Plaza 3 de Noviembre, en La Arena, distrito de Chitré
¿Cuáles serán los puntos de venta el miércoles 2 de diciembre?
Para el miércoles 2 de diciembre, las Naviferias también iniciarán a las 7:00 a.m. y estarán ubicadas en los siguientes puntos:
Chiriquí
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Terrenos frente a la Feria de las Flores, en Boquete
Plaza de Dolega, en el distrito de Dolega
Gimnasio de Gualaca Cabecera
Herrera
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Plaza de Toros de Parita
Cancha comunal de Cabuya de Parita
Cancha comunal de Santa María Cabecera
Casa comunal de El Rincón de Santa María
Casa comunal de Los Canelos, en Santa María
Casa comunal de El Limón, en Santa María
Panamá Este
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Casa comunal de Unión Santeña, en el distrito de Chepo
Terrenos de la Feria de Tortí, en el distrito de Chepo
¿Dónde estarán las Naviferias del IMA el jueves 3 de diciembre?
Para el jueves 3 de diciembre, las Naviferias del IMA se trasladarán a diferentes comunidades de Chiriquí, Herrera, Panamá Este. Los puntos de venta estarán habilitados desde las 7:00 a.m.
Chiriquí
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Parque Central de Alanje
Plaza 6 de Agosto, en Volcán, distrito de Tierras Altas
Parque Central de Boquerón
Herrera
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Estadio Jackie Cardoze, en Ocú Cabecera
Cancha municipal de Las Minas Cabecera
Casa comunal de Chepo, en Las Minas
Parque al lado de la piquera de Los Pozos, en Los Pozos Cabecera
Cancha municipal de Pesé Cabecera
Panamá Este
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Agencia del IMA, en Chepo Cabecera
¿Cuáles serán los puntos de venta el viernes 4 de diciembre?
Para el viernes 4 de diciembre, las Naviferias también iniciarán a las 7:00 a.m. y estarán ubicadas en los siguientes puntos:
Chiriquí
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Cancha comunal de San Félix Cabecera
Cancha del parque de Remedios
Cancha comunal de Tolé Cabecera
Cancha comunal de San Lorenzo, distrito de San Lorenzo
Colón
- Parque Central de Palenque Cabecera
- Frente a la Aduana, en Portobelo Cabecera
- Cancha multiusos de Puerto Lindo
Panamá Este
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Quebrada La Palma, en Ipetí, Tortí, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo
Parque de Cañita, distrito de Chepo
Recomendaciones para asistir a las Naviferias
El IMA recordó a los consumidores que deben llevar sus bolsas reutilizables para transportar los productos y presentar su cédula de identidad personal vigente.