Conozca los puntos donde se realizarán las Naviferias del IMA en diciembre.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las fechas y los lugares donde se desarrollarán las Naviferias durante el mes de diciembre, una iniciativa que busca acercar productos alimenticios a precios accesibles a la población.

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Las jornadas se realizarán el martes 1 al 4 de diciembre, a partir de las 7:00 a.m., en diferentes comunidades de las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera, Colón y Panamá Este.

¿Dónde estarán las Naviferias del IMA el martes 1 de diciembre?

La jornada del martes 1 de diciembre comenzará a las 7:00 a.m. y tendrá puntos de venta en las siguientes localidades:

Chiriquí

Plaza del Ferrocarril, en el distrito de Bugaba

Terrenos de la Feria de Puerto Armuelles, en el distrito de Barú

Alcaldía de Renacimiento, en Río Sereno

Los Santos

Parque Rufina Alfaro, en La Villa de Los Santos

Parque Bibiana Pérez, en el distrito de Guararé

Estadio Flaco Bala Hernández, en Las Tablas

Predios de la Iglesia de Macaracas Cabecera

Parque Central de Pedasí Cabecera

Parque Central de Pocrí Cabecera

Calle frente a la cancha municipal de Tonosí Cabecera

Herrera

Parque Herrera, en Chitré Cabecera

Estacionamientos del estadio Claudio Nieto, en Monagrillo

Plaza 3 de Noviembre, en La Arena, distrito de Chitré

¡Calendario Oficial de las Naviferias 2026!

Aquí está la programación nacional para la primera semana

Iniciamos el martes 1 de diciembre

Recuerda:

Llevar tu cédula de identidad personal.

Traer tus bolsas reutilizables.#GobiernoNacional pic.twitter.com/So4ucww8lp — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) November 25, 2026

¿Cuáles serán los puntos de venta el miércoles 2 de diciembre?

Para el miércoles 2 de diciembre, las Naviferias también iniciarán a las 7:00 a.m. y estarán ubicadas en los siguientes puntos:

Chiriquí

Terrenos frente a la Feria de las Flores, en Boquete

Plaza de Dolega, en el distrito de Dolega

Gimnasio de Gualaca Cabecera

Herrera

Plaza de Toros de Parita

Cancha comunal de Cabuya de Parita

Cancha comunal de Santa María Cabecera

Casa comunal de El Rincón de Santa María

Casa comunal de Los Canelos, en Santa María

Casa comunal de El Limón, en Santa María

Panamá Este

Casa comunal de Unión Santeña, en el distrito de Chepo

Terrenos de la Feria de Tortí, en el distrito de Chepo

¿Dónde estarán las Naviferias del IMA el jueves 3 de diciembre?

Para el jueves 3 de diciembre, las Naviferias del IMA se trasladarán a diferentes comunidades de Chiriquí, Herrera, Panamá Este. Los puntos de venta estarán habilitados desde las 7:00 a.m.

Chiriquí

Parque Central de Alanje

Plaza 6 de Agosto, en Volcán, distrito de Tierras Altas

Parque Central de Boquerón

Herrera

Estadio Jackie Cardoze, en Ocú Cabecera

Cancha municipal de Las Minas Cabecera

Casa comunal de Chepo, en Las Minas

Parque al lado de la piquera de Los Pozos, en Los Pozos Cabecera

Cancha municipal de Pesé Cabecera

Panamá Este

Agencia del IMA, en Chepo Cabecera

¿Cuáles serán los puntos de venta el viernes 4 de diciembre?

Para el viernes 4 de diciembre, las Naviferias también iniciarán a las 7:00 a.m. y estarán ubicadas en los siguientes puntos:

Chiriquí

Cancha comunal de San Félix Cabecera

Cancha del parque de Remedios

Cancha comunal de Tolé Cabecera

Cancha comunal de San Lorenzo, distrito de San Lorenzo

Colón

Parque Central de Palenque Cabecera

Frente a la Aduana, en Portobelo Cabecera

Cancha multiusos de Puerto Lindo

Panamá Este

Quebrada La Palma, en Ipetí, Tortí, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo

Parque de Cañita, distrito de Chepo

Recomendaciones para asistir a las Naviferias

El IMA recordó a los consumidores que deben llevar sus bolsas reutilizables para transportar los productos y presentar su cédula de identidad personal vigente.