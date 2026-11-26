Siga en vivo la transmisión del sorteo de la Lotería Fiscal Regional correspondiente en las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé, desde Paseo Central, a partir de las 2:00 p.m. por Medcom Go y RPCTV.
Lotería Fiscal Nacionales - 26 de noviembre de 2026 - 13:00
VIDEO | EN VIVO: sorteo de la Lotería Fiscal desde Chitré hoy
Siga en vivo la transmisión del cuarto sorteo de la Lotería Fiscal Regional, desde Paseo Central en Chitré, en la provincia de Herrera.
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