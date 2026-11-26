El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los productos que integran la bolsa navideña que se comercializará durante las NaviFerias 2026 , a un precio de B/.15.00. Entre los alimentos se incluyen jamón picnic, arroz, aceite, guandú y otros ingredientes utilizados tradicionalmente para preparar la cena de Navidad.

De acuerdo con la información divulgada por la entidad, la bolsa navideña también contará con una rosca de pan, condimentos, productos enlatados y otros alimentos.

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Las jornadas de venta iniciarán este martes 1 de diciembre en las provincias de Chiriquí, Los Santos y Herrera. Durante los primeros cuatro días, la iniciativa también llegará a comunidades de Panamá Este y Colón.

¡Llegaron las Naviferias 2026 del IMA!

¿Qué incluye la bolsa navideña? Por solo B/.15.00, te llevas 16 productos para tu cena navideña#GobiernoNacional pic.twitter.com/XIJN7YmfTm — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) November 26, 2026

NaviFerias 2026: lista de productos de la bolsa navideña del IMA

Por B/.15.00, los consumidores podrán adquirir una bolsa navideña que incluye los siguientes productos: