El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los productos que integran la bolsa navideña que se comercializará durante las NaviFerias 2026, a un precio de B/.15.00. Entre los alimentos se incluyen jamón picnic, arroz, aceite, guandú y otros ingredientes utilizados tradicionalmente para preparar la cena de Navidad.
Las jornadas de venta iniciarán este martes 1 de diciembre en las provincias de Chiriquí, Los Santos y Herrera. Durante los primeros cuatro días, la iniciativa también llegará a comunidades de Panamá Este y Colón.
NaviFerias 2026: lista de productos de la bolsa navideña del IMA
Por B/.15.00, los consumidores podrán adquirir una bolsa navideña que incluye los siguientes productos:
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1 jamón picnic
10 libras de arroz
1 botella de aceite
2 latas de guandú
1 paquete de sal
1 paquete de azúcar
1 paquete de maíz pilado
1 paquete de pasitas
1 paquete triple de sazonadores
1 sazonador de jamón
1 paquete de aceitunas verdes
1 lata de vegetales mixtos
1 lata de piña en rodajas
1 paquete de mayonesa
1 paquete de mostaza
1 rosca de pan