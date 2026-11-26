Wilfredo Ríos González es designado director encargado de Descentralización.

Por Ana Canto La Autoridad Nacional de Descentralización (AND) informó este jueves 26 de noviembre que Wilfredo Ríos González fue designado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, como director general encargado de esta entidad, mediante el Decreto Ejecutivo N.° 289, promulgado en Gaceta Oficial.

Ríos González se desempeñaba hasta la fecha como secretario general de la institución.

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