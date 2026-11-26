La Autoridad Nacional de Descentralización (AND) informó este jueves 26 de noviembre que Wilfredo Ríos González fue designado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, como director general encargado de esta entidad, mediante el Decreto Ejecutivo N.° 289, promulgado en Gaceta Oficial.
Wilfredo Ríos González asume la dirección de la Autoridad Nacional de Descentralización
Con esta designación, Ríos González asume la responsabilidad de dirigir la entidad y dar continuidad a las acciones institucionales orientadas al fortalecimiento de la gestión municipal, la transparencia y el desarrollo de las comunidades a través de la descentralización, según detalló la institución mediante un comunicado.