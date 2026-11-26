El Hospital Rafael Estévez de Aguadulce de la Caja de Seguro Social (CSS) adquirió 10 nuevas camas hospitalarias y tres máquinas vacuolavadoras y secadoras de alto rendimiento, como parte de las acciones para mejorar las condiciones de atención y garantizar espacios más limpios y seguros para los pacientes.
Además, la entidad destacó que esta adquisición refleja su compromiso de trabajar por una atención más humana, digna y de calidad, en la que cada paciente reciba el cuidado y las condiciones que merece.