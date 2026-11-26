Hospital Rafael Estévez de Aguadulce de la CSS.

Por Ana Canto El Hospital Rafael Estévez de Aguadulce de la Caja de Seguro Social (CSS) adquirió 10 nuevas camas hospitalarias y tres máquinas vacuolavadoras y secadoras de alto rendimiento, como parte de las acciones para mejorar las condiciones de atención y garantizar espacios más limpios y seguros para los pacientes.

CSS fortalece la atención en el Hospital Rafael Estévez La CSS explicó que estos recursos contribuirán a ofrecer mayor comodidad a los pacientes, mejores condiciones durante su hospitalización y espacios más limpios, seguros y adecuados para su recuperación.

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Además, la entidad destacó que esta adquisición refleja su compromiso de trabajar por una atención más humana, digna y de calidad, en la que cada paciente reciba el cuidado y las condiciones que merece. El Hospital Rafael Estévez de Aguadulce adquirió 10 nuevas camas hospitalarias y 3 máquinas vacuolavadoras y secadoras de alto rendimiento.



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