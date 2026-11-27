La planta potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre, volvió a operar al 100 % de su capacidad, luego de que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) concluyera los trabajos de reemplazo de una bomba y su motor en la estación de bombeo de agua tratada.

Los trabajos finalizaron antes de cumplirse el plazo máximo de 48 horas. En la jornada participaron entre 30 y 35 colaboradores, quienes realizaron labores de instalación del nuevo equipo, ajustes en el proceso de potabilización y verificación de la calidad del agua.

IDAAN: presión del agua se recupera progresivamente tras trabajos en Chilibre

Con la puesta en marcha del nuevo equipo, el IDAAN informó que la presión del agua se recupera de forma progresiva en los sectores altos y alejados de la red de distribución de la ciudad de Panamá. La nueva bomba tiene capacidad para impulsar hasta 20 mil galones de agua potable por minuto.

“Cuando hablamos de modernizar Chilibre, hablamos de las familias que dependen de esta planta cada vez que abren el grifo. Nuestra tarea es cuidar los equipos que hoy llevan agua a sus hogares y renovar a tiempo los que ya cumplieron su ciclo. Con la instalación de esta bomba damos un paso más en ese trabajo”, destacó Antonio Tercero González, director ejecutivo del IDAAN.