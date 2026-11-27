El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió este viernes 27 de noviembre al presunto retiro del subsidio al tanque de gas de 25 libras, utilizado para uso doméstico y cuyo precio de venta ronda los B/.4.48 en diversas provincias del país.
Mulino asegura que se mantendrá el subsidio al tanque de gas de 25 libras
“El tanquecito de gas no va a correr ningún riesgo bajo ninguna perspectiva. Este es un subsidio que se va a mantener”, detalló el presidente, descartando un recorte al subsidio del tanque de gas de 25 libras.
Las declaraciones del mandatario se llevaron a cabo en una gira de trabajo en la provincia de Chiriquí.