El presidente de la República, José Raúl Mulino , se refirió este viernes 27 de noviembre al presunto retiro del subsidio al tanque de gas de 25 libras, utilizado para uso doméstico y cuyo precio de venta ronda los B/.4.48 en diversas provincias del país.

Ante esta situación, el mandatario aseguró que sostuvo conversaciones con las autoridades y afirmó que el subsidio no será modificado, por lo que el apoyo económico que representa este programa se mantendrá.

Mulino asegura que se mantendrá el subsidio al tanque de gas de 25 libras

“El tanquecito de gas no va a correr ningún riesgo bajo ninguna perspectiva. Este es un subsidio que se va a mantener”, detalló el presidente, descartando un recorte al subsidio del tanque de gas de 25 libras.

Las declaraciones del mandatario se llevaron a cabo en una gira de trabajo en la provincia de Chiriquí.