El presidente de la República, José Raúl Mulino , informó que Emiratos Árabes Unidos mostró interés en invertir en los puertos panameños y explorar la posibilidad de un tratado de libre comercio (TLC). Los temas fueron abordados durante una reunión bilateral celebrada en República Dominicana, en el marco del World Governments Summit.

El mandatario sostuvo el encuentro con Sheikh Shakhboot bin Nahyan, ministro de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos. Según Mulino, también se conversó sobre una solicitud de adhesión al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá.

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Mulino destaca reducción del déficit fiscal de Panamá

Durante su participación en una reunión de negocios de alto nivel, el presidente destacó los resultados económicos de su administración y la importancia de fortalecer las relaciones comerciales internacionales.

Emiratos Árabes manifestó su interés de invertir en los puertos panameños, la posibilidad de un tratado de libre comercio y la solicitud de adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá.



Los temas fueron abordados durante un encuentro que sostuvo el presidente de la… pic.twitter.com/elipTS9IDb — Telemetro Reporta (@TReporta) November 21, 2026

“Bajamos el déficit de casi 7% a 3.7% del PIB en 2025 para fortalecer las finanzas públicas, y vamos en camino de alcanzar la meta de 3.5% este año”, expresó Mulino. “Bajamos el déficit de casi 7% a 3.7% del PIB en 2025 para fortalecer las finanzas públicas, y vamos en camino de alcanzar la meta de 3.5% este año”, expresó Mulino.

Panamá busca fortalecer relaciones comerciales con Emiratos Árabes Unidos

El mandatario señaló que Panamá busca consolidarse como un socio comercial confiable y ampliar las oportunidades de inversión mediante nuevas alianzas estratégicas.

Las conversaciones con Emiratos Árabes Unidos incluyeron tres temas principales:

Inversiones: interés en proyectos relacionados con los puertos panameños.

Comercio: posibilidad de negociar un tratado de libre comercio entre ambos países.

Canal de Panamá: solicitud de adhesión al Tratado de Neutralidad.

Mulino reiteró que el país continuará promoviendo el diálogo internacional y las relaciones económicas para impulsar nuevas oportunidades de desarrollo.