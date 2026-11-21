El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó que Emiratos Árabes Unidos mostró interés en invertir en los puertos panameños y explorar la posibilidad de un tratado de libre comercio (TLC). Los temas fueron abordados durante una reunión bilateral celebrada en República Dominicana, en el marco del World Governments Summit.
Mulino destaca reducción del déficit fiscal de Panamá
Durante su participación en una reunión de negocios de alto nivel, el presidente destacó los resultados económicos de su administración y la importancia de fortalecer las relaciones comerciales internacionales.
Panamá busca fortalecer relaciones comerciales con Emiratos Árabes Unidos
El mandatario señaló que Panamá busca consolidarse como un socio comercial confiable y ampliar las oportunidades de inversión mediante nuevas alianzas estratégicas.
Las conversaciones con Emiratos Árabes Unidos incluyeron tres temas principales:
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Inversiones: interés en proyectos relacionados con los puertos panameños.
Comercio: posibilidad de negociar un tratado de libre comercio entre ambos países.
Canal de Panamá: solicitud de adhesión al Tratado de Neutralidad.
Mulino reiteró que el país continuará promoviendo el diálogo internacional y las relaciones económicas para impulsar nuevas oportunidades de desarrollo.